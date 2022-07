La Xunta programa este verano 300 actividades familiares, juveniles e infantiles con el nuevo fondo de proyectos culturales ‘Tece Redes en galego’

Santiago de Compostela, 21 de julio de 2022

La Xunta de Galicia programa este verano 300 actividades familiares, juveniles e infantiles con la campaña Tece Redes en galego, el nuevo repositorio de proyectos digitales y servicios presenciales creado al amparo del Fondo de Proyectos Culturales Xacobeo 21-22, que el Gobierno gallego ponen en marcha con un presupuesto de más de un millón de euros.

La programación, en la que participan hasta 150 entidades y que llegará la diferentes localizaciones de la Comunidad, fue presentada hoy por el secretario general de Política Lingüística, Valentín García, que apuntó que los proyectos impulsados “llenarán el verano de Galicia de actividades dirigidas casi en su totalidad al público familiar, infantil y juvenil, generando así un contorno de complicidad en la transmisión de la lengua en el seno de la familia y dando a conocer el gallego desde un punto de vista lúdico.

Además del representante de la Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades, en el acto de hoy también participaron miembros de alguna de las entidades que forman parte de la iniciativa como el técnico y gestor de la empresa Mr. Misto Miguel Eiré, que proyectará el film Bella y llevará a cabo espectáculos de circo mágico; la gestora de la empresa Urdime Cristina Fiaño, que organiza el espectáculo Festa Miúda y el actor y director Inacio Vilariño, de la empresa Fantoches Baj, responsable del espectáculo O tranvía Leonardo.

La nueva campaña Tece Redes acoge tanto los proyectos presenciales como digitales, que complementan la oferta en el Portal da Lingua, como los mixtos, en los que se mezclan ambas modalidades, o los que se realizan presencialmente. Todos ellos se incluyen en el conocido programa de dinamización del uso de la lengua gallega FalaRedes, en activo durante el año.

Entre las acciones programadas, muy pronto podremos disfrutar del cine en la calle con filmes como la producción gallega Valentina o Bella y el circo mágico, dirigido a niñas y niños y en el que se trata el tema de la amistad en el contexto de la igualdad de género y la diversidad.

Los más pequeños también se divertirán con los espectáculos O tranvía Leonardo, con títeres y música; Toupiciencia Show y Lendo a Ciencia: Festiencia & Festiletras, en los que se fomenta la divulgación científica en gallego; O porco de pé, que lleva al teatro la novela de Vicente Risco, o Xela contra o dragón Traga-verbas, espectáculo que trata la importancia del uso cotidiano de la lengua gallega y de la conservación de nuestra identidad.

Picadiscos Marifaltri, Festa Maimiña, Viaxe á prehistoria. Unha aventura inmersiva na procura das nosas orixes, As Armadanzas, Ghop! y Falando a música llegan con espectáculos de música, baile, cuentos, talleres y teatro para que toda la familia comparta, escuche y se divierta en gallego.

Y la familia de hermanos más conocida por los niños y niñas gallegos, Os Bolechas, recorrerán nuestras calles con distintos shows de títeres, pasacalles y actividades interactivas.

Más actividades para este verano

Las entidades adscritas a la Red de Dinamización Lingüística, además de estas acciones presentadas, contaron con muchas otras actividades de la mano del FalaRedes, que desde primavera entretuvo el tiempo de ocio de los más pequeños y de la juventud con más de 40 sesiones de ocho actividades variadas y que continúan durante el verano.

Gracias a esta campaña las calles de Galicia se llenarán de actuaciones musicales de la mano de artistas gallegos de renombre como Lucía Pérez, Xacarandaina, SÉS, María do Ceo, Terbutalina, Susana Seivane, A Roda, A Banda da Loba, Roi Casal, Antonio Barros y Ialma, Antonio Luz, los grupos DOUS-Fernando Abreu & Pablo Carrera y lo de Percusión ODAIKO y el espectáculo Queiman Folki do Bruxo Queiman. También se realizarán los conciertos del ya conocido ciclo Nvas Músicas en Galego en el marco del festival Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22 que tendrá lugar este septiembre en O Monte do Gozo.