La Xunta promueve el gusto de los niños por el cine con una edición de Pequefilmes en la que se proyectarán en el Gaiás 65 cortos de una veintena de países

Santiago de Compostela, 14 de enero de 2023 La Cidade da Cultura vuelve a acoger en enero una selección del mejor cine dirigido al público menudo más exigente con la séptima edición de Pequefilmes. El festival internacional de cortometrajes infantiles proyectará en el Gaiás un total de 65 obras, procedentes de una veintena de países, en el fin de semana del 28 y 29 de enero.

Con Pequefilmes, la Xunta consolida su apuesta por ofrecer contenidos audiovisuales de calidad desde edades tempranas, fomentado el gusto por el cine y el espíritu crítico de las niñas y niños, que son los encargados de elegir con sus votos las tres mejores cortometrajes que serán premiadas en el festival.

En esta séptima edición, las proyecciones se distribuyen en dos secciones por edades: Luciérnagas, para las pequeñas y pequeños de 0 a 3 años de edad, y Vacalouras , para mayores de 4 años. Las proyecciones serán en la Biblioteca de Galicia y las entradas pueden adquiriera ya en Ataquilla y en el Museo Centro Gaiás, la un precio de 3 euros por sesión. La sección Vacalouras podrá verse también en línea a través de la plataforma Festhome en la mismo fin de semana del festival, para facilitar que público de todo el país disfrute de la programación.

Entre las cortas que se podrán ver en el Gaiás hay piezas seleccionadas y premiadas en los festivales más importantes del mundo, como la francesa The soloist, distinguida en la última edición del Festival Clermont-Ferrand y en el Stuttgart Trickfilm Film Festival, o la británica Cat & Moth, premiada en festivales de Asia, Reino Unido, Canadá, Francia y Chipre, entre otros. Mora Mora y The turnip, ganadoras en los Indie Cine Awards, o la noruega I’m not afraid, premio del público en el Heilbronner Kinderfilmfest y mención especial en el Festival Ojo de Pescado en Chile, son otras de las cintas destacadas que compiten en esta edición.

Además, un total de 13 cortas españolas participan en Pequefilmes 2023, como El sueño de Quino, inspirada en las viñetas del creador de Mafalda o Cole Krsuá, film de stop motion, dirigido por David Castro y escrito por él y Mario Larrá junto con tres niños.

Talleres de animación

Pequefilmes recupera después de dos años los talleres de cine para la cautivada, una de las actividades más demandadas por las familias. En esta ocasión, las pequeñas y pequeños a partir de 5 años aprenderán en que consiste la animación go motion con el rodaje de una pieza en la que serán los protagonistas. Esta técnica, basada en el fenómeno de la persistencia retiniana que dio origen al cine, se basa en fotografiar modelos en movimiento para después animarlos empleando diferentes frecuencias de fotogramas.

El cineasta y guionista Marcos Nine, responsable de piezas como Radiografía de un autor de *tebeos, director artístico del festival Cine Crianza y programador de la sección infantil de la Muestra de Cine Etnográfico MICE Petís, será el encargado de impartir los talleres los días 28 y 29 de enero de 2023.

Para participar en los talleres es necesario comprar una entrada (3 euros mas gastos de gestión) que incluye tanto a la niña o niño como la una persona adulta que deberá acompañarlo durante la actividad. Pueden adquiriera de manera anticipada en Ataquilla y en el Museo Centro Gaiás, o en la billetera de la Biblioteca de Galicia en el mismo día de cada taller.

Colaboraciones internacionales

Con el objetivo de apuntalar su difusión y crecimiento internacional, el festival infantil de cortometrajes de la Cidade da Cultura inicia en 2023 una nueva colaboración con el IndieJúnior de Oporto. Como invitado en esta edición, el IndieJúnior programa en el Gaiás dos sesiones con las cortas más destacadas proyectadas nos últimos tres años en la cita portuguesa, una de las más importantes de Europa dedicada a las nuevas audiencias.

Esta nueva alianza se suma a la que Pequefilmes mantiene desde sus inicios con el Clermont-Ferrand, que permite traer a Galicia una antología de los mejores cortometrajes que pasaron por este prestigioso festival. Ambos programas especiales —IndieJúnior y Clermont-Ferrand— son gratuitamente previa retirada de entrada en Ataquilla, en el Museo Gaiás o el mismo día de las proyecciones en la Biblioteca de Galicia. El festival cuenta también con la colaboración de GADIS, que patrocina uno de los premios del público que otorga el festival.