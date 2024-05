La Xunta realiza un simulacro de activación del Plan de Emergencia Exterior de Cepsa en Maside

Junta realizó esta mañana un nuevo ejercicio de entrenamiento con un simulacro de emergencia para comprobar la coordinación durante la activación del Plan de Emergencia Exterior (PEE) de Gasib Sociedad Ibérica de Gas Licuado S.L.U. en el ayuntamiento ourensano de Maside.

Contó con la participación del director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, como director del PEE que, una vez recibida la información del Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) 112 Galicia y se decide la activación del plan y el disparo de sirenas de aviso a la población asume la dirección de las operaciones y acciones a realizar. También asistió el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo.

Este simulacro, que aparece contemplado dentro del PEE, consistió en la activación del plan por un accidente de categoría 2 producido por una fuga en tubería fase líquida (FL) 6 de bomba de caudal, brida conexión entrada de líquido en bomba, charco de gas propano con formación de hielo y fuga con goteo continuada. Pese a no deflagrar y no incendiar, al no cesar por la presión de la línea y darse riesgo de deflagración fue preciso refrigerar para controlar y vaporizar el charco de gas, así como cerrar válvulas de las líneas FL13 y FL14 para reducir presiones y que purgase la fuga.

A causa de esta situación, resultaron heridos dos operarios y, además, la sobrepresión en el interior de la planta y la radiación térmica afectaron a las viviendas anexas a la planta.

Una vez avisada a la población con las sirenas se constituyen los centros de mando y control para coordinar la intervención -el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), el SACOP y el Puesto de Mando Avanzado (PMA)- con la correspondiente movilización de los efectivos, el perímetro de seguridad de la zona o el control de tráfico.

De hecho, el director general de Emergencias encargara de dirigir el CECOP constituyéndose el comité asesor del que forman parte entre otros el subdirector de Planificación y Protección Civil, José Antonio Grandas, el alcalde de Maside y representantes de la industria. La dirección del PMA fue asumida por el gerente de la Agencia Gallega de Emergencias (Axega), Marcos Araújo.

Entre los efectivos desplazados destacan los bomberos del parque de O Carballiño-Ribeiro, integrantes del Grupo de Emergencias Supramunicipales (GES) de Ribadavia y del servicio de emergencias de Ourense, así como agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad -Guardia Civil y Policía Autonómica- , personas voluntarias de la agrupación de Protección Civil de Maside y el Grupo de Apoyo Logístico e Intervención (GALI) de la Axega.

Para la atención sanitaria se movilizó al servicio territorial de Sanidad en Ourense, al 061 y al Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE). No seguimiento de la intervención participaron responsables de la empresa Gasib Sociedad Ibérica de Gas Licuado S.L.U, junto con representantes del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (Issga) y de departamentos de la Xunta relacionados con las áreas de economía e industria, medio ambiente y sanidad.

La realización de este ejercicio permite mejorar la coordinación de los organismos participantes y que la población de la zona de Maside afectada por un supuesto accidente, se familiarice con el son de la sirnea y sea capaz de identificarlo en el caso de activación del Plan de Emergencia Exterior.

Política de prevención

La Xunta apuesta por la prevención como mejor herramienta de respuesta ante las posibles emergencias, línea en la que se enmarcan los Planes de Emergencia Exterior elaborados por el Gobierno gallego.

El objetivo de un PEE es determinar los posibles riesgos de las instalaciones industriales y tener preparada la respuesta idónea para minimizar las consecuencias en caso de producirse un accidente que pueda afectar a las personas y al medio ambiente, estableciéndose las medidas de protección necesarias con la movilización de los recursos humanos precisos en la intervención.

La realización de los simulacros, permite la efectiva implantación de los planes y su mejora a través de las experiencias obtenidas en su desarrollo.