La Xunta reclama al Gobierno central claridad y concreción sobre el Bono Alquiler Joven y el Plan estatal de vivienda

Santiago de Compostela, 7 de mayo de 2022.- La Xunta de Galicia reclamó de nuevo al Gobierno central claridad y concreción sobre el Bono alquiler joven y el Plan estatal de vivienda 2022-2025 durante la reunión bilateral mantenida esta semana entre el director general del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García Porto, y los representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Una vez más, la Xunta instó a que se respondan a las cuestiones relacionadas con criterios interpretativos para la aplicación del Bono que se formularon en los últimos meses y que no fueron contestadas por el Ministerio. La resolución de estas dudas es fundamental de cara a la convocatoria de estas ayudas por parte del Gobierno gallego.

Por el momento, la convocatoria del Bono alquiler joven no se puede publicar en el Diario Oficial de Galicia porque el Gobierno central aun no transfirió los fondos necesarios para hacerlo, a pesar de las declaraciones públicas por parte de representantes estatales de que las comunidades autónomas ya podían proceder a convocarlo. Hasta ahora, sin embargo, ninguna comunidad dio aún este paso.

Por otra parte, la Xunta, igual que otros gobiernos autonómicos, solicitó al Ministerio cambios en el Real Decreto que regula el Bono, ya que con la redacción inicial del mismo quedan excluidos de la ayuda muchos menores de 35 años por el simple hecho de compartir vivienda con personas que, no formando parte de su familia o unidad de convivencia, no cumplen los requisitos para acceder a las ayudas.

La demanda de la Xunta proponía, en el caso de viviendas compartidas por personas sin más vínculo que residir en el mismo inmueble, que el tratamiento de los datos y los requisitos fueran individualizados, de la misma manera que las ayudas que se conceden en estos casos van dirigidas la cada persona en particular y no al conjunto de las que comparten la vivienda. Esta demanda, igual que el resto de cuestiones trasladadas desde Galicia, no fue respondida hasta ahora por el Ministerio.

En caso de que no se modifique este apartado del Real Decreto, la Xunta de Galicia buscará la manera de minimizar el impacto del mismo sobre las personas afectadas por una decisión incomprensible.

Modificación del Real Decreto del Plan estatal de vivienda

Por lo que respecta al Plan estatal de vivienda 2022-2025, los representantes del Gobierno central comunicaron que está muy avanzada la modificación del Real Decreto que lo regula para corregir un error que fue repetidas veces comunicado por las comunidades al Ministerio antes de la aprobación del documento, sin que las demandas autonómicas fueran atendidas.

Tal y como traslada Heriberto García, el Ejecutivo central empeñó en mantener la redacción original en el plan, que ahora se ve obligado a modificar después de su aprobación.

La modificación del Real Decreto está relacionado con las líneas de ayudas destinadas a colectivos vulnerables que ya tenían implantadas algunas comunidades autónomas, entre las eres Galicia, y que se repiten en el Plan de vivienda. Con la redacción actual, es requisito imprescindible que la primera ayuda que se convoque sea la destinada a estas colectivos, y solo después se podrán convocar el resto de líneas previstas.

Este cambio permitirá que las comunidades que ya disponen de líneas propias de ayudas destinadas a los colectivos vulnerables las mantengan —que pasarán a cofinanciarse con los fondos del Plan estatal destinados al mismo fin—, lo que facultará para la convocatoria del resto de líneas de ayudas.

En cualquiera caso, la Xunta no podrá proceder a convocar los programas del Plan de vivienda 2022-2025 mientras no se firme el correspondiente convenio entre el IGVS y el Ministerio, ni hasta que el organismo estatal transfiera los fondos que le corresponden a Galicia, puesto que la Xunta cofinancia un 30% del referido plan con fondos propios.