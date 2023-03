La Xunta reclama al Gobierno central que recoja en el acta de la conferencia sectorial que rechazar la estrategia del lobo no implica perder el derecho a recibir fondos Del Campo lamenta que no se recogió con exactitud a intervención de la ministra y que esto permitió una “interpretación torticera” que supuso la no transferencia a Galicia de los 4,3 M€ que le corresponden de los presupuestos de 2022 para los ganaderos