La Xunta señala la importancia de la coordinación entre administraciones y de la colaboración ciudadana en la lucha contra la avispa velutina

Santiago de Compostela, 9 de febrero de 2023 La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, compareció hoy a petición propia en el Parlamento para dar cuenta del balance del año 2022 sobre el programa gallego de vigilancia y control frente a la avispa velutina, que permitió la retirada de más de 22.200 nidos. En su intervención Prieto destacó la importancia de la coordinación entre administraciones y de la colaboración ciudadana en la lucha contra esta especie para minimizar su impacto y frenar el avance en el territorio gallego.

Según señaló la directora xeral el plan centralizado de retirada de nidos puesto en marcha por la Xunta en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en 2020 suma en los tres años de vigencia más de 61.600 nidos retirados. Los buenos resultados están hacer también que cada año se adhieran más ayuntamientos a la iniciativa, de manera que en el pasado año se actuó en 306 municipios gallegos, el 98% del total, frente a los 285 del año inicial.

Natalia Prieto recordó que desde la puesta en marcha del plan se le encargó a la empresa pública de Servizos Agrarios Galegos (Seaga) la gestión, eliminación física o neutralización de los nidos que sean alertados por la ciudadanía a través de la línea 012, excepto en determinados casos en los que actúan los servicios de emergencia a través del 112. “El objetivo es redoblar esfuerzos y concentrar los recursos públicos para ofrecer una actuación profesional y eficaz, con una sistemática homogénea de actuación en toda la comunidad”.

Así, desde la alerta recibida en el Teléfono de Atención e Información a la Ciudadanía 012, el plazo medio para la retirada de los nidos es de 5 días hábiles. El período puede ser mayor en casos donde son inalcanzables o difícilmente accesibles y requieren actuaciones complementarias o permisos administrativos o de propietarios.

Además, hay otros casos que se constata que son nidos inactivos que ya no tienen actividad de avispa asiática o que no procede actuación porque están situados en zonas donde no se pueden visualizar de manera directa, pertenecen a otras especies distintas de la avispa velutina o ya fueron retirados previamente a la visita por parte del personal de campo

Cuando los avisos se corresponden con una urgencia o son de riesgo especial por estar en lugares muy concurridos son derivados a los servicios a través del 112. Del mismo modo y en sentido contrario, se atendieron el año pasado más de 3.000 avisos que en un principio habían sido asignados como emergencias.

Datos por provincias

El balance analizado por la directora xeral refleja que A Coruña es la provincia que registró un mayor número de nidos eliminados o neutralizados el año pasado, con 10.352, seguida de los 6.899 de la provincia de Pontevedra. En Lugo y Ourense se retiraron 2.918 y 2.054 nidos, respectivamente.

En cuanto a los avisos, Natalia Prieto apuntó que la cifra de ellos gestionados por Siega ascendió en 2022 a casi 34.500 de los que, al igual que en años anteriores, la mayor parte se registró en agosto, con 7.231. En esta línea, indicó que más de la *metada de las llamadas se recibieron en los meses de verano. Por este motivo, el Gobierno gallego “reforzó un año más la línea específica del Teléfono de Atención e Información a la Ciudadanía 012 para extender su cobertura a todos los días de la semana desde las 8,00 hasta las 20,00 horas” entre mediados de julio y mediados de septiembre.

A mayores, se refirió a la aplicación ControlVelutina, que permite gestionar los avisos en tiempo real y comunicación directa con la persona alertante, a través de la que se canalizaron 33.240 mensajes. En el marco de esta apuesta constante de la Xunta por las nuevas tecnologías y el refuerzo de la comunicación, se sumó el pasado verano un chatbot complementario a las llamadas al 012 que permite contactar con el servicio las 24 horas del día y los 365 días del año. Desde su puesta en marcha se gestionaron a través de él 4.409 avisos.