La Xunta supervisa las obras de reforma que se están llevando a cabo en el punto de atención continuada de Arzúa

El delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo *Trenor, y la gerente del área sanitaria de Santiago y Barbanza, Eloína Núñez, supervisaron las obras de reforma que se están llevando a cabo en el centro de salud de Arzúa.

Suponen la creación de un área totalmente nuevo de atención urgente. Así, las obras de reforma conllevan el traslado del PAC del andar -1 al andar 0, ocupando una antigua zona de almacenamiento.

El nuevo PAC contará, cuando finalicen las obras, con un espacio de 150 m2 en los que habrá 1 consulta de médico, 1 de enfermera, zona de admisión, sala de espera y, gracias a las obras de reforma, ganará una completa sala de observación con 2 puestos. El presupuesto previsto es de más de 48.000 euros.

Además de la adecuación general interior de los nuevos espacios, se llevará a cabo a mejora del aislamiento de la fachada de la nueva zona. La reforma conlleva también la instalación de la calefacción, circuitos de ventilación, instalación eléctrica y de comunicaciones, además de la iluminación, entre otras mejoras.

El centro de salud de Arzúa cuenta además con importantes mejoras recientes en el ámbito de los recursos humanos. Así, incrementó una nueva plaza de médico recientemente y, en breve, crecerá en una plaza de enfermera para pediatría. También cuenta con el refuerzo de un PSX para la puesta en marcha de nuevas herramientas organizativas en la atención primaria como el XIDE y el CRM100. Los pacientes del centro de salud de Arzúa también cuentan ahora con un ecógrafo en sus instalaciones, lo que redunda en la mejora diagnóstica de determinadas dolencias abdominales y muscoloesqueléticas, lo que incrementa su capacidad de resolución.

Renovación de infraestructuras de atención primaria

Desde el año 2009, la Xunta de Galicia construyó o reformó un total de 110 centros de salud, lo que supuso actuar sobre más de 75.000 metros cuadrados. A ellos hay que añadir las 4 que están en marcha (Lugo, CIS de Lalín, Arnoia y Porriño). En total, la Administración autonómica invirtió, en estos 12 años, más de 120 millones de euros en infraestructuras sanitarias de atención primaria.

En particular, en la provincia de A Coruña, en los últimos años se pusieron en marcha nuevos centros de salud como los de Oleiros, Espasante-Ortigueira, Vilarmaior, Agualada-Coristanco, A Coruña (Novo Mesoiro), Sigüeiro-Oroso, As Somozas, Cambre-O Temple, Buño-Malpica, Santiago (Galeras), Arteixo (Villarodis), Culleredo, A Capela, Ares, A Laracha, Milladoiro, Melide y Narón y se reformaron los de Cambre, Padrón, Ferrol-Serantes, Ortigueira, As Pontes, Ribeira (pequeñas obras de reforma), Mugardos y Bertamiráns.

Para continuar con este esfuerzo, en el 2021 el Gobierno gallego aprobó el Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria, que en el caso de la provincia de A Coruña, prevé construir 10 nuevos centros de salud, en los ayuntamientos de Abegondo, A Coruña (Santa Lucía), Teo, Noia, Ribeira, Porto do Son, Fisterra, Ferrol y Fene y reformar y ampliar los centros de salud de Santiago (Conxo), el de Culleredo y el de Carballo para transformarlo en Centro Integral de Salud.