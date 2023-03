La Xunta y el Ayuntamiento de Teo firman el convenio para la construcción del nuevo centro de salud de la localidad

El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, y el alcalde Teo, Rafael Sisto, acompañados por el delegado territorial de A Coruña, Gonzalo Trenor, y por la gerente del área sanitaria de Santiago y Barbanza, Eloína Núñez, firmaron un convenio de colaboración que permitirá la construcción de un nuevo centro de salud en el ayuntamiento de Teo.

En el convenio, la Administración autonómica asume el compromiso de contratación del proyecto y obra, mientras que el ayuntamiento asume lo de realizar todos los trámites patrimoniales y urbanísticos que sean necesarios el fin de posibilitar la cesión de la parcela que contará con aproximadamente 10.460 m2, además de asumir la exención del IBI y a recoger la bonificación del 95% para obras de especial interés municipal y dar a la obra del nuevo centro de dicha consideración.

La dispersión de la actividad asistencial en cuatro centros de dimensiones reducidas dificulta la planificación de personal tanto en la dotación como en los relevos, y se hace necesario poder contar con un centro de salud que también tenga capacidad para poder incrementar la cartera de servicios incorporando salud bucodental.

Con ese motivo, la construcción de un nuevo centro de salud se incluyó en el Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria de Galicia, aprobado por el Consello da Xunta el año pasado, y que contempla la puesta en marcha de 37 nuevos centros de salud y la ampliación y reforma de otros 14 en el conjunto de la comunidad.

Si bien en el proyecto inicialmente incluido en el dicho Plan estaba prevista la construcción del nuevo centro de Salud en Teo que sustituyera a los actuales de Cacheiras y Los Tilos, después de mantener una reunión con el área sanitaria, el gobierno local y los grupos políticos representados en la corporación, se llegó al acuerdo de mudar la decisión y el nuevo proyecto sustituirá a los actuales centros de Cacheiras y Pontevea.

Así, el nuevo centro de salud finalmente se construirá en el lugar de la Ramallosa, ubicación que se considera la mejor para poder atender a la población teense, decisión a la que se llegó después de mantener distintas reuniones en las que quedó patente a necesidad de mantener en funcionamiento el actual centro de salud de los Tilos.

Si bien el nuevo centro de salud de Teo formaba parte de la Fase 2 de este Plan, la celeridad del ayuntamiento en ofertar una parcela viable para su cesión inmediata ha llevado al Gobierno gallego a priorizar la propuesta de este nuevo centro de salud.

El plan funcional que se contempla para este nuevo centro de salud lo dota con 16 consultas de adultos, área bucodental, un despacho de trabajador social, dos salas de técnicas y una de urgencias, una sala de toma de muestras y una sala de espera de extracciones, área de pediatría con dos consultas, una consulta de matrona, una de enfermería pediátrica, una sala de observación, una sala de docencia y una zona de vestuario de pacientes.

Infraestructuras de atención primaria en la provincia de A Coruña

Desde el año 2009, la Xunta de Galicia construyó o reformó un total de 112 centros de salud, lo que supuso actuar sobre más de 75.000 metros cuadrados. A ellos hay que añadir las cuatro que están en marcha (Lugo, Lalín, Arnoia y Porriño). En total, la Administración autonómica invirtió, en estos 12 años, más de 120 millones de euros en infraestructuras sanitarias de atención primaria.

En particular, en la provincia de A Coruña, en los últimos años se pusieron en marcha nuevos centros de salud como los de Oleiros, Espasante-Ortigueira, Vilamaior, Agualada-Coristanco, A Coruña (Nuevo Mesoiro), Sigüeiro-Oroso, As Somozas, Cambre-El Temple, Buño-Malpica, Santiago (Galeras), Arteixo (Villarodis), Culleredo, A Capela, Ares, A Laracha, Milladoiro, Melide y Narón, y se reformaron los de Cambre, Padrón, Ferrol-Serantes, Ortigueira, As Pontes, Ribeira (pequeñas obras de reforma), Mugardos y Bertamiráns.

Para continuar con este esfuerzo, en el 2021 el Gobierno gallego aprobó el Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria, que en el caso de la provincia de A Coruña, permitió ya la firma de convenios para la construcción de nuevos centros en Abegondo (con el proyecto arquitectónico ya adjudicado), A Coruña (Santa Lucía) o Noia, así como para la transformación del centro de salud de Carballo en Centro Integral de Salud.

La ejecución simultánea de estos proyectos es posible gracias a que los Presupuestos de la Xunta de Galicia para este año incrementaron los fondos para inversiones en atención primaria en un 65%, hasta los 56 millones de euros. Es la mayor cantidad de fondos en el capítulo de inversiones dedicada a la atención primaria de los últimos 20 años, mismo superior al de 2021, que contaba con el fondo extraordinario COVID.