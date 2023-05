La Xunta y la Asociación de Productoras Independentes ponen en marcha el programa ‘Educa Audiovisual’ para el alumnado gallego de secundaria

La Xunta de Galicia acaba de poner en marcha el nuevo programa pedagógico Educa Audiovisual para la difusión del audiovisual gallego y en lengua gallega entre el alumnado de Educación Secundaria. La Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades cuenta con la colaboración de la Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi) para el desarrollo de esta iniciativa, que pone a disposición de los institutos un catálogo de 14 títulos y una serie de coloquios complementarios con profesionales del sector.

El catálogo digital de Educa Audiovisual incluye filmes, series, cortos e ideogramas, a través de los que se abordan muy diferentes temáticas con el fin de que puedan ser empleados como material de trabajo en el aula en diferentes materias curriculares. La lengua, la memoria y el territorio son los tres ejes alrededor de los que orbitan las 14 obras, siempre desde una óptica actual y accesible, que mezcla el lenguaje documental y las técnicas fílmicas de vanguardia. El objetivo es proporcionarle al profesorado una nueva herramienta para acercarles conocimiento a sus estudiantes empleando como base contenido audiovisual de calidad y en gallego.

Reflexión y espíritu crítico

Cada una de las fichas de los trabajos de esta antología sintetiza su temática y su sinopsis, además de facilitar los enlaces para su visionado en la clase. A mayores de este uso libre del catálogo, Educa Audiovisual les ofrece a los centros la posibilidad de acceder a una serie de coloquios a través de los que se busca enriquecer esta experiencia facilitando el contacto del alumnado con los profesionales del sector, al tiempo que se favorece la reflexión y el desarrollo del espíritu crítico. Las solicitudes para acoger estos encuentros pueden enviarse al correo agapimpulsa@agapi.gal y serán atendidas por orden de llegada hasta agotar la disponibilidad para este año 2023.

El catálogo, ya remitido a todos los institutos gallegos de Educación Secundaria, está conformado por la serie documental 225 Km / 24 h., de Miramemira; A dobraxe en galego, un modelo de normalización, de Recrea Films con dirección de Chema Gagino; A mestra de escola, de Alba Prol y producción de Meteórica Cine; Ahí ven o Maio, sobre el primer disco homónimo de Luis Emilio Batallán, de Tamboura Films; los cortometrajes de Sétima As ondas, dirigida por Ángel Filgueira, y Crianza; la pieza Elas, produtoras executivas, realizada por la propia Agapi; Mourelle de la Rúa. O último gran descubridor, de Chema Gagino y Amalia Mato; la serie de piezas documentales O camiño das estrelas, de Tamboura; Os camiños do neno labrego, de Noveolas Producciones; Por vir, documental de Eloy Domínguez Serén producido por Zeitun Films; Repartidores do rural, de Miramemira; Tesouros somerxidos, de Tex45, y Videogramas. A propósito de Compostela, de Numax.

Educa Galicia es una iniciativa financiada en virtud del acuerdo de colaboración establecido entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Cinematográficas (ICAA) y la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais, para la difusión del audiovisual en lengua gallega.