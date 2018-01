Laboratorios Ozoaqua entrega a la asociación galega de custodia do territorio el 5% de sus ventas de noviembre para la recuperación del monte afectado por los incendios

Connect on Linked in

Ozoaqua ha hecho entrega hoy de un cheque por valor del 5% de sus ventas en el mes de noviembre a la Asociación Galega de Custodia do Territorio para contribuir a la recuperación y eforestación de los montes gallegos afectados por los incendios forestales.

Se trata de una campaña solidaria que el laboratorio, perteneciente al compostelano Grupo Quatrium, puso en marcha este otoño para sumarse a la marea de acción solidaria protagonizada por la sociedad gallega a raíz de esta catástrofe medioambiental.

La campaña se difundió a través de la red de farmacias que comercializan en exclusiva la gama de productos de Ozoaqua en toda España, y la donación asciende al 5% de las ventas de toda su gama de productos dermatológicos a base de aceite ozonizado:

Aceite, crema facial, crema corporal, jabón líquido, jabón en pastilla, champú, bálsamo, labial y pasta dental.

Proyecto con la Asociación Galega de Custodia do Territorio

La Asociación Galega de Custodia do Territorio, seleccionada por Ozoaqua para canalizar esta aportación solidaria, es una entidad ecologista sin ánimo de lucro que coordina la Rede Galega de Custodia do Territorio en la que se agrupan distintas entidades ecologistas de Galicia (Asociación Galega de Custodia do Territorio, ADEGA, Fragas do Mandeo, Quercus Sonora y Asociación pola Conservación do Ecosistema Forestal Galego – ACEFGA). Los objetivos de esta entidad se centran en “la conservación y recuperación del patrimonio natural y en difundir y fomentar la custodia del territorio, haciendo partícipe a la sociedad civil de la gestión sostenible del mismo”.

La Asociación ya está trabajando con la Administración en las medidas más urgentes relacionadas con el control de la erosión que se están ejecutando para paliar los efectos de los incendios en la integridad del suelo. Además, la entidad está estableciendo contactos con comunidades de montes para, una vez terminada esta primera fase, plantear acuerdos de recuperación y reforestación de las zonas afectadas.

En esta línea, el importe recaudado con esta acción de Ozoaqua se destinará al desarrollo de un proyecto de sensibilización, reforestación y recuperación del patrimonio forestal en zonas de gran valor ecológico afectadas por los fuegos el pasado mes de octubre.

Sobre Ozoaqua

Los Laboratorios Ozoaqua están especializados en el desarrollo de productos dermatológicos a base de aceite ozonizados para incorporar los beneficios del ozono en el cuidado de la piel, con una línea que incluye ocho referencias: aceite, crema facial, crema corporal, jabón líquido, jabón en pastilla, champú, bálsamo labial y pasta dental.

La firma gallega está integrada en el Grupo Quatrium, con sede en Santiago de Compostela, y sus productos se distribuyen exclusivamente en farmacias en todo el territorio nacional, y se exportan a países como EEUU, México, Colombia y Portugal.

Sobre Grupo Quatrium

Desde 2002, el Grupo Quatrium ha consolidado una estrategia de negocio especializada en los servicios globales en el sector farmacéutico e inmobiliario a través de sus empresas. En la actualidad, el grupo está integrado por FarmaQuatrium, expertos en gestión integral de farmacias, FarmaSoluciones, especializado en marketing para farmacias, Laboratorios Ozoaqua, centrados en la productos dermatológicos de ozono, e Inmobiliaria Quatrium, que ofrece servicios globales y asesoramiento inmobiliario. Con sede central en Santiago de Compostela, el Grupo Quatrium, cuenta con 9 delegaciones a nivel nacional en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Málaga, Gijón, Canarias, Baleares y Extremadura.