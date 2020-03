LaLiga informou este martes aos clubs que as próximas dúas xornadas do campionato disputaranse a porta pechada debido ao coronavirus. O RC Celta recibe este sábado ao Vilarreal e visita a próxima semana ao Real Valladolid. Aqueles afeccionados que comprasen unha entrada para o partido ante o Vilarreal poderán recuperar o diñeiro desde mañá mércores nas billeteiras do estadio ABANCA Balaídos en horario de 10.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas.

