Las ayudas reto con igualdad Galicia-Tokyo llegan al 100% de los deportistas olímpicos y paralímpicos que las solicitaron

Los 40 deportistas olímpicos y paralímpicos gallegos que asistieron a los Juegos de Toquio recibieron más de 250.000 euros a cargo de la línea ‘de Ayudas Reto Galicia Tokyo con Igualdad 2021′, fruto de la colaboración entre la Consellería de Empleo e Igualdad y la Secretaría General para el Deporte para desarrollar medidas previstas en el Pacto de Estado contra la violencia de género.

Según las bases existen cuatro tipos de ayudas: Ayuda Reto con Igualdad Galicia-Tokyo 1 para los que hayan participado representando al equipo olímpico/paralímpico español en cuatro o más ediciones anteriores ya celebradas de los XXOO/XXPP o consiguieran medalla en alguna participación olímpica/paralímpica (10.000 euros), Ayuda Reto con Igualdad Galicia-Tokyo 2 para los que hayan participado representando al equipo olímpico/paralímpico español en tres o menos ediciones ya celebradas de los XXOO/XXPP y no consigueran medalla (8.000 euros), Ayuda Reto con Igualdad Galicia-Tokyo 3 para los que no hayan participado en edición anterior alguna de los XXOO/XXPP (5.000 euros) y Ayuda Reto con Igualdad Galicia-Tokyo D.A. para los deportistas que acrediten competir como deportistas de apoyo o guía de deportistas DGAN paralímpicos/as o de deporte adaptado clasificados para los XXPP o DGAN que ejerzan como deportistas de apoyo o guía de otros deportistas paralímpicos/as clasificados para los XXPP (50% de la ayuda del deportista).

Con la última resolución publicada, ya fueron realizados todos los pagos los deportistas que recibieron sus cuantías pertinentes en tres turnos.

Al amparo de la primera resolución, con fecha 22 de julio, recibieron las ayudas Agustín Alejos, Javi Gómez Noya, Támara Echegoyen, Teresa Portela y Sebastián Rodríguez Veloso (10.000 euros); María Bernabeu, Martín de la Puente y Francisco Garrigós (8.000 euros), Julia Benedetti, Daniel Castro, Caetano Horta, Nico Rodríguez, Niko Sherazadishvili y Álex Vidal (5.000 euros); y Gustavo Rodríguez y Celso Comesaña (2.500 euros).

En la segunda resolución, con fecha 23 de agosto, recibieron las ayudas Tamara Abalde e Iago López Marra (8.000 euros); y Raquel Carrera, Alberto Gaitero, Jacobo Garrido, Adiaratou Iglesias, Antía Jácome, Adrián Mosquera, Enmanuel Reyes y Desirée Vila (5.000 euros).

En la tercera y última resolución, con fecha 11 de octubre, recibieron las ayudas Gustavo Nieves y Juan Antonio Saavedra (10.000 euros); Rodrigo Germade (8.000 euros); y Alberto Abalde, Vicky Alonso, Carlos Arévalo, Adrián Ben, Rodrigo Corrales, Alicia Fernández, Manuel Lorenzo, Ana Peleteiro, Belén Toimil e Iván Villar (5.000 euros).

Hace falta destacar que Susana Rodríguez Gacio fue la única deportista gallega que consiguió dos ayudas (8.000 y 2.500 euros) por participar en dos pruebas (paratríatlon y atletismo adaptado).

Gracias a esta iniciativa, la Xunta y los deportistas olímpicos y paralímpicos diseñan y transmiten contenidos relacionados con la lucha por la tolerancia, igualdad y no violencia en el deporte y en la vida, entendiendo esta actuación como un medio fundamental para la educación de la sociedad sin discriminación y que incumbe a todas las personas.