Las concentraciones por el candado de las pensiones ya se extienden a 20 capitales

Este lunes han dado comienzo en 20 capitales de todo el país, las concentraciones promovidas por la mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) para exigir “un candado constitucional” que prohíba de forma explícita la privatización total o parcial del Sistema Público de Pensiones y la pérdida de poder adquisitivo.

Miembros de la plataforma, que ya está formada por 360 organizaciones, han hecho referencia a las declaraciones del ministro Escrivá, en las que ha asegurado que los pensionistas «no pueden estar más que extraordinariamente satisfechos con la reforma» que el Gobierno ha llevado al Congreso. Según portavoces de la MERP, “la revalorización según el IPC, con las limitaciones con las que la hemos recuperado, es mérito de la movilización social durante 4 años, no se puede estar extraordinariamente satisfechos de recuperar algo que habíamos perdido”. Las organizaciones integradas en la MERP consideran que “lo que es insostenible no son las pensiones, sino que cada cierto tiempo tengamos que volver a luchar para recuperar lo perdido, por eso exigimos un candado constitucional para las pensiones, que nos permita solo hablar de cómo se mejoran, no de mecanismos que las recortes cuando alguien lo considere necesario”.

La MERP ha anunciado que piensan extender las concentraciones por muchas poblaciones más para preparar una importante manifestación en Madrid, que convocarán públicamente en breve y que será en el mes de noviembre. En el 2018, la MERP organizó una manifestación en el centro de Madrid que reunió a decenas de miles de personas bajo una fuerte nevada, y que concluyó con la lectura de un manifiesto que firmaron cientos de organizaciones y personalidades, y que supuso un paso adelante de un movimiento que durante los últimos años obligó al gobierno de Rajoy a modificar su política en materia de pensiones.

La plataforma ha recogido casi 3 millones de firmas que piensa ampliar, aseguran, en una campaña que se va a extender a lo largo de los próximos meses.