Las escuelas de idiomas en España no comprueban los antecedentes de carácter sexual de sus empleados

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Según informa El Universo del Inglés – la plataforma online para academias de inglés – más del 90% de las academias de idiomas españolas no comprueban los antecedentes penales por delincuencia sexual de aquellos profesores y miembros del personal que están en contacto diario con menores.

En diciembre de 2015, el gobierno de España anunció en el boletín oficial del Estado que todos los empleados españoles que trabajan habitualmente con menores necesitan contar con un certificado negativo de antecedentes penales por delincuencia sexual. Esta legislación entró en vigor el 1 de marzo de 2016. El certificado es gratuito, se puede obtener online e indica si una persona está inscrita en el registro de delincuentes sexuales en España.

El Universo del Inglés, una nueva plataforma online que permite a las academias de inglés promocionarse y, además, un recurso para los estudiantes de inglés, cuenta actualmente con una lista de más de 500 academias pero, según indica, muy pocas comprueban los antecedentes penales o de delincuencia sexual a la hora de contratar a sus profesores. También informa de que, aunque un profesor de otro país no figure en el registro de delincuentes sexuales en España, si podría figurar en el de su país de origen y casi ninguna academia de inglés o escuela de idiomas pide a estos profesores un registro de antecedentes penales o un certificado de antecedentes por delincuencia sexual de su país de origen.

Sucede también que, en España, muchos profesores de idiomas son contratados como autónomos, de modo que las academias no los consideran empleados, no adhiriéndose así a la ley que exige contratar a profesores con certificado de antecedentes penales por delincuencia sexual. Pero esto no justifica la negligencia legal en el momento que se está poniendo la seguridad de los menores en peligro, informa El Universo del Inglés.

Respecto a este tema, El Universo del Inglés da los siguientes consejos a los padres de niños que estudian en academias de idiomas:

“Todos los padres, tutores y responsables de menores que matriculan a los niños en una academia de inglés deben preguntar al propietario si todo el personal que trabaja en el local ha obtenido el certificado de delitos de naturaleza sexual. Si el dueño de la academia no toma las medidas correspondientes, deberían buscar otra academia. Además, todos los profesores extranjeros deberían haber obtenido el mismo certificado de antecedentes en su país de origen y haberlo entregado a su empleador, ya que un certificado negativo en España no descarta que hayan cometido actos delictivos de carácter sexual en su país de origen”.