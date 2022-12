Las expresiones usadas en redes, explicadas

Desde la invención de las redes sociales y su popularidad, se ha creado un lenguaje nuevo entre los jóvenes y usuarios de ellas. Pero además, esas expresiones pronto se trasladaron a la vida real. Si no estamos en tema, podemos quedarnos atrás o no entender a qué se están refiriendo nuestros hijos, sobrinos, familiares o amigos de menor edad.

Hoy, de la mano del sitio web Qué Quiere Decir, queremos explicarte las expresiones más usadas en redes sociales como Twitter, TikTok o Instagram.

Stalker

Stalker es una palabra de origen escocesa, que se usaba para definir a cazadores. En los últimos 50 años, fue utilizada para referirse a las personas que acosan a otros, especialmente famosos. También, puede utilizarse como verbo “stalking” o su versión en español “stalkear” que hace referencia a revisar las redes sociales de otras personas.

Un caso de un stalker muy resonado fue el fan del grupo ABBA, Gert van der Graaf, que acosaba a la cantante Agnetha Faltskog en 1995. Luego de denunciarlo a la policía, Faltskog inició una relación romántica con él, en 1997.

SMH

El acrónimo SMH es una abreviación de “shake my head” o, en español, “sacudió mi cabeza”. Este se utiliza cuando algo causa decepción, hace sentir mal a la persona o está frente a algo que no aprueba.

En 2017, el cantante Young Dolph sacó su canción SMH, que trata sobre cómo a las personas le molesta cuando un afroamericano es exitoso.

Pick up line

La expresión “pick up line” ha estado presente en la cultura norteamericana desde hace muchos años, naciendo en los 70, siendo incluso mencionada por los personajes de Friends en los años 90.

Hace referencia a esas frases que usa una persona para seducir a otra, tanto personalmente como en redes, ya que “pick up line” significa literalmente “línea para levantar”. Se considera un “pick up artist” a un experto en seducción. Ambas expresiones se hicieron muy populares en 2005 con el best seller de Neil Strauss “El Método” (en inglés, “The Game”), donde compartía los secretos de los pick up artists.

Banger

Aunque según el diccionario de Cambridge, “banger” hace referencia a una salchicha que se come con puré de papas, sonido de autos viejos o sonidos de fuegos artificiales, en las redes sociales, especialmente TikTok, “banger” se utiliza para referirse a una canción que es muy buena y que será parte de la historia. Por ejemplo, “Satisfaction” de los Rolling Stones sería un banger, si hubiese salido en épocas modernas.

OOTD

OOTD es uno de los hashtags más populares de Instagram, que ha mantenido su uso con el correr de los años. Significa sencillamente “outfit of the day”, que en español sería “conjunto del día”, refiriéndose a la ropa que se usará. Es muy usada por las influencers, modelos y fashion bloggers para crear contenido de moda. Por lo general, está acompañado de las marcas donde consiguieron su outfit entero.

¿Conocías estos términos acuñados en las redes sociales?