Las mejores zapatillas para jugar al pádel

El pádel, de la misma forma que cualquier otro deporte, requiere de un equipamiento especial para conseguir el máximo rendimiento en nuestro entrenamiento, además de para evitar lesiones de importancia. Entre otros elementos, debemos de prestar especial atención al calzado.

Elegir adecuadamente zapatillas de pádel será clave para evitar problemas de cara al futuro. Estamos hablando de un deporte en el que el movimiento es continuo, en el que hay cambios de dirección habituales, hay que hacer rotaciones, saltos, etc.

Es por ello, por lo que debemos de proteger nuestros pies con zapatillas adecuados a ellos, además de al deporte en cuestión.

Estas zapatillas se diseñan de forma específica buscando el máximo confort del usuario. En el amplio catálogo de zapatillas de pádel que podemos encontrar en el mercado, los modelos de mayor calidad, los más recomendado, se han diseñado con materiales que propician la transpiración, además de retrasar al máximo el desgaste y el roce.

Sin más preámbulos, vamos a analizar los 5 mejores modelos de zapatillas para jugar al pádel del momento:

Top 5: zapatillas para jugar al pádel

ASICS Gel Bela 5 SG: Diseñadas para los jugadores más exigentes en la pista. Nos ayudar a movernos con mayor fluidez, evitando al máximo que nuestros pies puedan llegar a sufrir. Garantiza la estabilidad del jugador, incluso adaptándose a los giros más bruscos para evitar que se produzca cualquier tipo de lesión.

Adidas Barricade 2017: Fabricadas con suela de espiga para lograr un buen agarre. No sólo son válidas para el pádel, si no que también suponen un buen equipamiento para jugar al tenis. Son un tipo de zapatilla con un rendimiento espectacular, así como con unas prestaciones que no dejarán a nadie indiferente.

Babolat Jet Clay: Estéticas zapatillas con un amplio nivel de prestaciones a sus espaldas. Nos llaman la atención por ser resistentes, flexibles y, sobre todo, por lograr la máxima transpirabilidad sin sacrificar en cuanto a resistencia se refiere. Se han diseñado con suela Michelin, por lo que ya nos podemos hacer una idea de todo lo que son capaces de ofrecernos.

Nike Zoom Vapor 9.5: Estas zapatillas de Nike están recomendadas para aquellos usuarios que buscan más bien un estilo rápido, con buen agarre y estabilidad máxima.

HEAD Nitro Pro Clay: Los expertos las consideran cómo las mejores de la marca. Se caracterizan por venir con una suela de espiga que potenciará el agarre al máximo, así como la máxima duración posible. Son muy cómodas y estables; si echamos un vistazo a las opiniones de su compra, nos daremos cuenta de que la gran mayoría son positivas, por lo que vale la pena hacer la inversión en este modelo. Además, logran la mejor relación entre calidad y precio de este momento.

