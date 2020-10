Las mentiras de Ecoembes al descubierto en más de 100 ciudades españolas

Hace más de un año que venimos denunciando que tan solo el 25,4% de los envases de plástico que generamos en nuestro país son recuperados para su posterior tratamiento. En el informe “Maldito plástico: reciclar no es suficiente” señalábamos a las administraciones, central y autonómicas, como responsables del problema, por no establecer leyes que fomenten medidas basadas en la economía circular, la reutilización y la reducción en el consumo de estos envases. Y, sobre todo, por no tener control y conocimiento real de los datos de generación de residuos y de los productos vendidos, recogidos, reciclados, exportados o perdidos en el medioambiente.

Ahora hemos avanzado en nuestra investigación y queremos compartir con la población los resultados de la misma. En #EcoembesMiente desmontamos una serie de mentiras que rodean y maquillan las cifras y prácticas de la sociedad Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes), empresa encargada de la recogida, selección, separación y tratamiento de residuos en nuestro país.

Han pasado más de 20 años desde que se instalaron los primeros contenedores de colores en las calles para separar ahí las diferentes fracciones de residuos (amarillo, verde, azul, marrón/gris). Parece evidente que en estos años no hemos logrado el resultado deseado, que es recoger todos nuestros residuos para que sean reciclados (todavía el 82% de los residuos urbanos se recogen mezclados). Hace tiempo que este sistema ha tocado techo y por sí solo no sirve para hacer frente al creciente consumo de bienes y a la contaminación masiva de plásticos (entre otros) que ha cubierto el planeta.

Con esta intervención se da a conocer a la ciudadanía las deficiencias de este sistema y señalar a los culpables para que entre todos hagamos presión .

En Greenpeace te pedimos que des un paso más. Firma nuestra petición y exige la puesta en marcha de un sistema de gestión de residuos que prime el medio ambiente, no el beneficio empresarial.