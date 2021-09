LAS NAVIERAS INSTAN AL PARQUE NACIONAL A QUE LES ACLARE EN QUÉ PÁGINA DEL PRUG SE AUTORIZAN CAMPISTAS Y FONDEOS EN TEMPORADA BAJA

Vigo, 17 de diciembre de 2021.– El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional estableció muy nítidamente dos temporadas, la alta y la baja. En temporada baja, a diferencia de la alta, solo se puede visitar el Parque Nacional en grupos organizados provistos de guías. Es decir, a partir del 16 de septiembre el PRUG no contempla cupo alguno para campistas y fondeos. Como prueba de ello, las navieras señalan que en las páginas del Diario Oficial de Galicia nº 34 de 18 de febrero de 2019 nºs 9924 y 9925 epígrafes 22 y 23 no se especifican los cupos y añaden que, “si las afirmaciones del Parque Nacional fueran ciertas, todos los cupos recogidos en la temporada alta no tendrían temporalidad”.

Consideran que las respuestas dadas por el Parque Nacional a sus denuncias eluden las responsabilidades de sus decisiones, generando confusión. Y, por ello, recalcan que “no es cierto -como pretende afirmar el Parque- que las autorizaciones a campistas se encuentren dentro del cupo de grupos organizados”. Niegan que esto sea así y es perfectamente demostrable, pues unos y otros obtienen sus reservas por procedimientos diferentes. En el caso de los campistas es a través de unas prerreservas, que se validan contra la central de reservas, y los grupos organizados por un proceso rudimentario, nada transparente y lento a través del Parque Nacional, que las navieras ya han calificado como inservible y sin rigor. El Parque ha ampliado la temporada alta solo a las personas que pernoctan y fondeos para barcos privados que el PRUG no prevé.

Precisamente por ello, y para resolver esta problemática, las navieras llevan tres años -desde la implantación de este nuevo sistema de acceso- solicitando que el sistema central de reservas funcione los 365 días del año para todas las modalidades de visita y que sea el usuario quien gestione su autorización, garantizando así la transparencia del sistema y la información en tiempo real al usuario sin discriminación por tipo de estancia o modo de viajar.

Finalmente, critican que la Administración no hubiera dado respuesta a las múltiples peticiones realizadas estos años sobre este tema y que haya reaccionado enviando hoy mismo, y a última hora de la mañana a las navieras, un manual para la reserva telemática, a raíz de las denuncias realizadas a través de los medios de comunicación en los últimos días, sistema que pretenden implantar el próximo lunes, sin margen de maniobra para poder analizarlo y confirmar que cumple con las expectativas e intereses de los usuarios, además de asegurar que permita ver en tiempo real las plazas disponibles por día e isla y que sea el visitante quien pueda tramitar su autorización con el fin de garantizar la transparencia del sistema y su homogeneización.