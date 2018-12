Ledicia Costas: “Neste mar navegan os barcos da nosa vida”

“Neste mar navegan vos barcos dá nosa vida” é a frase elixida este ano para ilustrar o valo que Pereira Produtos do Mar ten nas súas instalacións da Avenida de Beiramar. A escritora viguesa Ledicia Costas é a autora da frase. Pereira seleccionou tres frases da escritora relacionadas co mar e convocou un concurso nas súas redes sociais para que os seguidores elixisen a que máis lles gustaba. “Navegamos lonxe, máis sempre pensamos en ti” e “Todo ou que somos navega” estiveron moi igualadas nas votacións coa que resultou ser a frase gañadora.

