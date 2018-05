Lendo (e aprendendo) sen estereotipos nin desigualdades

Connect on Linked in

Libros infantís, dirixidos a nenas e nenos de entre 3 e 10 anos, non estereotipados e non sexistas. Este é o eixe temático da exposición que estes días pode visitarse no vestíbulo central da Facultade de Filoloxía e Tradución, unha mostra aberta ao público en xeral organizada polo grupo de investigación Literatura infantil angloxermana e a súa tradución, integrado polas profesoras Veljka Ruzicka, como investigadora principal; Lourdes Lorenzo, Ana Pereira e Beatriz Rodríguez, e co apoio de Ana Fernández, secretaria técnica de Anilij, a Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil.

A exposición, que pode visitarse ata o vindeiro día 17, é unha das tarefas previstas no proxecto europeo Gender Identity: Child Readers and Library Collections, G-Book, liderado pola Universidade de Bolonia (Italia) e no que tamén participan, ademais da Universidade de Vigo, a de Paris 13 (Francia), Dublin City (Irlanda), a Biblioteca Pública de Sarajevo e a Regional Library Veliko Tarnovo (Bulgaria). O obxectivo deste proxecto, que obtivo fondos da Unión Europea a través da acción Creative Europe – Media, é a creación dun catálogo interactivo de libros para público infantil (entre 3 e 10 anos) nos que texto e ilustracións se aproximen ao xénero e ás súas formas (familias homoparentais, xogos non adscritos a nenos ou nenas, profesións abertas a homes e mulleres…) dun xeito natural, sen tabús e cunha finalidade integradora.

“Nun momento no que en España temos que lamentar moitas formas de machismos (macro- e micro-), no que son asasinadas mulleres a eito e no que hai ‘Manadas’ ameazando a liberdade consideramos que este tipo de proxectos e exposicións son imprescindibles para que os nenos aprendan dende pequenos valores como a liberdade, a tolerancia e a convivencia en paz”, explican as investigadoras implicadas.

Gran cantidade de títulos sobre temáticas que antes eran tabú

Se ben a lingua base do proxecto é o español, ao mesmo tempo, o grupo vigués está a facer un catálogo paralelo en galego e a súa idea é que no futuro se poidan engadir as outras linguas oficiais do Estado. “Na exposición puxemos algún exemplar en galego, algún en alemán, en inglés… pero é un pouco a modo de anécdota, xa que nesta fase a lingua oficial do proxecto no noso país é o español”, apunta Lourdes Lorenzo, ao tempo que recalca que a escolla dos libros que forman parte da exposición dependeu, en boa medida, dos fondos bibliotecarios aos que tiveron acceso, tanto da biblioteca universitaria como doutras entidades colaboradoras, entre outras, a Universidade de Santiago de Compostela e a Biblioteca Pública de Lugo, “que foi unha da que máis libros nos subministrou e máis axuda nos prestou”.

“A maioría son libros moi novos porque tamén as temáticas que se tratan neles son novas, falan de homosexualidade, lesbianismo, transexualidade…”, apunta Ruzicka, que fai fincapé en que España está a evolucionar moi rápido e moi ben neste tema, de feito, no que levan adiantado do proxecto todo indica que España é un dos países con mais libros centrados nestas temáticas. “Atopamos xa preto dun cento de títulos editados, só na franxa de idade de 3 a 10 anos, que é na que se centra o proxecto”, recalca a investigadora. Aparte de libros propios de orixe español, as integrantes de Anilij traballan tamén cos libros traducidos, “non obstante estamos a ver que hai bastante máis produción propia ca estranxeira”.

O exemplo de Malala

Entre os múltiples exemplos de libros que acolle a exposición poden mencionarse, entre outros, El lápiz mágico de Malala, publicado por Alianza Editorial, e no que se conta a historia, en primeira persoa, de Malala Yousafzai, que en 2014 se converteu na persoa máis nova en recibir o Premio Nobel da Paz, tras, con tan só 10 anos, iniciar unha campaña pola educación das nenas; Mujeres de ciencia, 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo, de Rachel Ignotofsky, libro que vén avalado por un grande éxito a nivel internacional;Oliver Button es una nena, do recoñecido escritor e ilustrador estadounidense Tomie DePaola; Mi primer libro sobre ellas, da española Marta Rivera de la Cruz, ou Papa león y sus felices hijos, pequeña guía para padres, de Horst Eckert, coñecido polo seudónimo de Janosch, un dos ilustradores e escritores máis recoñecidos de literatura infantil en lingua alemá.