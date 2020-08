Lete Lasa e as Federacións Galegas reactivan os grupos de traballo na procura dun modelo común para retomar a actividade deportiva autonómica axustada ao escenario actual

O secretario xeral para o Deporte, Jos茅 Ram贸n Lete Lasa, mantivo d煤as xuntanzas de xeito presencial coas federaci贸ns de deportes colectivos e as federaci贸ns de deportes de contacto e manter谩 hoxe mesmo unha m谩is de xeito virtual coa totalidade de federaci贸ns, para estudar a situaci贸n actual e comunicar os avances realizados por todo o tecido deportivo galego na loita contra a Covid-19.

Nestes encontros, os responsables da Secretar铆a Xeral para o Deporte e das federaci贸ns deportivas galegas acordaron reactivar os grupos de traballo na procura dun modelo com煤n para retomar a actividade deportiva auton贸mica axustada ao escenario actual e volv茅ronse citar dentro de quince d铆as para, na medida do posible, comezar a implementar novas medidas que permitan avanzar cara a recuperaci贸n da normalidade na pr谩ctica deportiva galega.

Neste sentido, o secretario xeral avanzou que a Xunta xa ten elaborada unha proposta de flexibilizaci贸n das normas no 谩mbito deportivo que no momento actual permite deporte sen contacto para grupos de ata 25 persoas. Esta proposta conta, na s煤a primeira versi贸n, coa aprobaci贸n da Conseller铆a de Sanidade, e vai dirixida a facilitar o traballo dos nosos mellores deportistas (deportistas de alto nivel clasificados para Toquio 2020 ou en proceso de clasificaci贸n), os nosos deportistas con maiores necesidades (deportistas de especialidades deportivas adaptadas individuais con gu铆as ou persoas de apoio), as铆 como os equipos que poidan sufrir prexu铆zos co resto de equipos das s煤as competici贸ns estatais.

En ambas as d煤as reuni贸ns tam茅n se fixo fincap茅 nos protocolos FISICOVID-DXTGALEGO elaborados pola Xunta e polas federaci贸ns para cada modalidade e especialidade polos que se establecen as medidas para facer fronte 谩 crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 no 谩mbito do deporte federado de Galicia. Neste sentido, o tecido deportivo galego leva meses traballando na volta 谩 actividade deportiva e conta coas ferramentas necesarias para facelo dun xeito seguro.

Cambio de parecer no CSD

A reactivaci贸n dos grupos de traballo a nivel auton贸mico coincide coa decisi贸n do Consejo Superior de Deportes, comunicada hoxe aos distintos responsables auton贸micos, da creaci贸n dunha plataforma de coordinaci贸n con todas as federaci贸ns e comunidades, as铆 como a elaboraci贸n dun protocolo marco para as competici贸ns non profesionais de 谩mbito estatal. O cambio de parecer do CSD prod煤cese tras meses de petici贸ns e denuncias realizadas pola Xunta as铆 como por outras administraci贸ns auton贸micas en defensa do deporte non profesional de 谩mbito estatal ao que o Consejo situou nunha 鈥渟egunda categor铆a鈥 por detr谩s do deporte profesional. Lete Lasa lembrou que 鈥渙 deporte de 谩mbito estatal 茅 unha competencia estatal irrenunciable鈥.