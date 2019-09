Lete Lasa presenta a “edición máis especial” da Regata Rey Juan Carlos con máis de 200 embarcacións na reaparición pública do monarca emérito e a disputa do Trofeo Presidente da Xunta Fala do “excelente momento da vela galega” referendado polo Europeo 420 e 470 de Vilagarcía, ou o Mar de Maeloc. Ademais lembrou que en 2020 e 2021 chegarán a Galicia o Europeo e o Mundial da clase 6 metros