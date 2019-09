Lete Lasa presenta a sección de tríatlon do CGTD como “o berce dos máis grandes dunha disciplina estratéxica para Galicia”

Compartir en:









O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, presentou esta mañá na boa vila a sección de tríatlon do Centro Galego de Tecnificación Deportiva que definiu como “o berce dos máis grandes dunha disciplina estratéxica para Galicia”. Neste sentido destacou a presenza no salón de actos do centro de Javier Gómez Noya e Pablo Dapena.

Nas súas verbas, Lete Lasa deu a benvida ao novo director técnico, Carlos David, e ao seu compañeiro Jonathan Cancela e dedicou unhas palabras aos recén chegados para transmitirlles “a nosa acollida feliz e que acompañamos do noso apoio, incondicional, á preparación e dedicación deportiva que desempeñardes neste curso que comeza”. Deste xeito prognosticou que grazas ao excelente equipo técnico do centro e ao “talento e capacidade de loita” dos deportistas, estamos “ante unha moi prometedora tempada”.

O secretario xeral destacou tamén a importancia do “traballo e dedicación de moitas persoas e institucións” que están detrás dos triatletas e destacou a aposta da Xunta de Galicia por este deporte que neste ano 2019 suma preto de 500.000 euros sumando o convenio coa federación -167.605 euros (xunto coa axuda de Igualdade de 4.000 euros) e un crecemento do 20%-, axudas a clubs, patrocinios aos equipos de alta competición ou equipamentos.

A sección de tríatlon do Centro Galego de Tecnificación Deportiva para o curso 2019/2020 está formada por nove bolseiros en tecnificación (Sabela Caneiro, Natalia Castro, Ana Cons, Alexandre Álvarez, Elsa Pena, Nerea García, Carla Guisande, Alejandro Rodríguez e Diana Cons) e outros oito en rendemento (Inés Castaño, Iria Rodríguez, Antonio Serrat, Carmen Gómez, Jorge Morado, Susana Rodríguez Gacio, Andrés Cendán e Pablo Dapena). Cómpre sinalar que dos dezasete bolseiros e bolseiras, a maioría, o 65%, son mulleres.