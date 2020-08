Lete Lasa reclama un pacto polo deporte para as competicións estatais non profesionais

O secretario xeral para o Deporte, Jos茅 Ram贸n Lete Lasa, reclamou hoxe nunha entrevista concedida 谩 Televisi贸n de Galicia a necesidade de que o Consejo Superior de Deportes se sente a falar coas federaci贸ns espa帽olas e coas administraci贸ns auton贸micas para acadar un gran pacto polo deporte para as competici贸ns de 谩mbito estatal non profesional que axude aos equipos galegos desta natureza a esclarecer as s煤as d煤bidas e co帽ecer cando e como regresar 谩 actividade deportiva.

鈥淭odos os equipos galegos que desenvolven a s煤a actividade en competici贸ns de 谩mbito estatal non profesionais te帽en que rexerse polos protocolos das federaci贸ns espa帽olas pertinentes aprobados polo CSD, polo que pedimos soluci贸ns inmediatas que posibiliten que haxa igualdade na competici贸n鈥, salientou.

Tras lembrar que neste momento, algunhas comunidades permiten o deporte con contacto, o secretario xeral lembrou que a Xunta de Galicia elaborou con todas as federaci贸ns auton贸micas os protocolos FISICOVID-DXTGALEGO polo que se establecen as medidas para facer fronte 谩 crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 no 谩mbito do deporte federado de Galicia e tam茅n avanzou que 鈥淕alicia xa est谩 a traballar na flexibilizaci贸n de medidas para o deporte auton贸mico cando a situaci贸n epidemiol贸xica o permita鈥.

Lete Lasa referiuse tam茅n 谩 Resoluci贸n do 4 de maio de 2020, da Presidencia do Consejo Superior de Deportes, pola que se aproba e publica o Protocolo b谩sico de actuaci贸n para a volta aos adestramentos e o reinicio das competici贸ns federadas e profesionais. O CSD 鈥減reocupouse unicamente do deporte profesional, pero hai 4 mill贸ns de licenzas de deportistas federados que se atopan no limbo鈥.

O secretario xeral insistiu unha vez m谩is no apoio e no amparo do Goberno galego a todos os clubs e federaci贸ns de Galicia e recordou que 鈥渙 deporte de 谩mbito estatal 茅 unha competencia estatal irrenunciable鈥.