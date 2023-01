Lete Lasa subraya la recuperación del Xogade que en esta temporada 2022/2023 ya duplica los inscritos en el cross escolar

El secretario general para el Deporte, José Ramón Lete Lasa, destacó en este inicio de año la recuperación del Programa Xogade (Juegos Gallegos Deportivos en Edad Escolar) que junta toda la oferta deportiva escolar y federada para los chicos y chicas de entre 6 y 16 años. En este sentido, en la presente temporada, se contabilizan 33.582 niños y niñas inscritos en la actividad escolar de campo a través, una de las más populares de Xogade, y que representa un incremento de cerca del 100% con respecto a pasada temporada 2021/2022 (17.557).

El mandatario gallego hizo estas declaraciones en la mañana de hoy en la entrega de medallas del Zonal de Campo a través de O Val do Salnés en el que participaron cerca de 1.500 chicos (1.482) de Primaria y Secundaria de 16 centros educativos, en las categorías de benjamín, alevín, infantil y cadete. La actividad fue organizada por el Servicio Provincial de Deportes de Pontevedra y la Agrupación Deportiva Escolar Val do Salnés. Los niños y niñas participantes representaron a los centros CPR Plurilingüe Abrente (Sanxenxo), IES Francisco Asorey (Cambados), CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñero (Cambados), IES de Meaño (Meaño), CEIP As Covas (Meaño), CEIP Viñagrande Deiro (Vilanova de Arousa), CEIP A Florida (Sanxenxo), CEIP Plurilingüe San Bartolomé (Vilanova de Arousa), CEIP As Bizocas (O Grove), CEIP de Castrelo (Cambados), CEIP Coirón Dena (Meaño), CEIP Valle Inclán (O Grove), IES Monte da Vila (O Grove), CEIP San Roque Corón (Vilanova de Arousa), CEIP Corvillón (Cambados) y CEIP Conmeniño (O Grove).

El mandatario gallego destacó la importancia del deporte en las edades más tempranas por ser “hábitos que permanecerán en la vida de los más pequeños hasta las edades más avanzadas” y que permiten que, “poco a poco, consigamos esa Galicia activa y saludable que todos queremos y que aleja las enfermedades provocadas por el sedentarismo y la inactividad física”. De este modo recordó que la Xunta de Galicia financia el seguro deportivo de todos los participantes en el programa sin repercutir este gasto a las familias y que, en la presente temporada, la prima anual promedio será de 2,16 millones de euros, un 21,5% más que la prima media anual de 2022, gracias al contrato firmado de 4,3 millones de euros hasta 2024.

La edición de la temporada pasada 2021/2022 registró un total de cerca de 156.000 participaciones en las diferentes modalidades de Xogade gracias a la participación de más de 120.000 chicos y chicas de toda Galicia, lo que representa que poco a poco se van recuperando, y mismo superando, las cifras de participación pre pandemia, que se situaban en 128.000 niños y niñas. La duplicación de los inscritos en la actividad escolar de campo a través en la temporada actual es la mayor muestra de esta tendencia.