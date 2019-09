Levamos ao Parlamento o acoso laboral ás auxiliares de enfermaría do CRAPD de Vigo

Compartir en:









A portavoz de Política Social do Grupo Socialista, Noela Blanco, levou hoxe a Comisión parlamentaria a situación de “acoso” ás auxiliares de enfermaría do Complexo Residencial de Persoas Dependentes –CRAPD- de Vigo. Blanco advertiu que a sobrecarga de traballo e as ordes contraditorias provocaron unha situación de conflitividade laboral que derivou na suspensión de emprego e soldo a 4 traballadoras durante 10 días.

Blanco sinalou que as traballadoras “merecen traballar en condicións dignas” e esixiu o incremento dos gastos de funcionamento, a “clave para resolver os problemas nos centros de maiores” que “acaban pagando os residentes e os nosos maiores”. A responsable socialista presentou esta situación extrema na que a situación de tensión das traballadoras foi xestionada pola dirección cun “incremento na presión, o acoso e mesmo as agresións laborais” contra elas.

O persoal do centro, sinala, respondeu a esta situación con mobilizacións en protesta pola sanción aparentemente desmesurada ás traballadoras por negarse a acompañar a un residente no desprazamento entre dúas plantas. Explicou que a plantilla argumenta que a situación derivou das “ordes contraditorias” emitidas polos distintos departamentos, que crearon un “grave desconcerto” entre as traballadoras, que repercute na atención directa ás persoas maiores.

Explicou que o Centro Residencial de Atención a Persoas Dependentes –CRAPD- de Vigo está integrado por dous centros de xestión propia da Xunta de Galicia, o Vigo I e Vigo II, que contan con 454 prazas para persoas dependentes.

Mentiras

Noela Blanco sinalou que a clave deste problema reside no escaso orzamento destinado polo goberno galego á atención aos maiores, e considerou “grave” que o director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade do goberno galego “veña ao Parlamento a mentir”. Así o dixo cando constatou que en opinión do alto cargo son cubertos a totalidade dos permisos e vacacións do persoal que atende ás persoas maiores en Galicia.

Esta afirmación, explicou Blanco, é contradita polo Informe de Fiscalización da Atención Residencial ás Persoas Maiores, realizado polo Consello de Contas en 2018, e que asegura que “non se cobren o 48,2 por cento dos permisos e vacacións deste persoal”, provocando a dita sobrecarga de traballo.

Ademais, dixo, o mesmo informe advirte que os datos de persoal dedicado á atención directa na Relación de Postos de Traballo de 2016 non están actualizados, xa que mentres figuran 174 auxiliares, a realidade é que en momentos chegan a rexistrarse ata 190.

Blanco advertiu que “saímos máis preocupados do que chegamos, porque cando un non coñece un problema é imposible que se lle poña solución”, e esixiulle ao goberno galego “celeridade” ao atender as reclamacións dos familiares dos internos pedindo máis persoal e máis medios nestes centros.