Lexus aposta por Galicia coa apertura da súa nova instalación en Vigo

O grupo en Galicia conta con 175 empregados e factura máis de 100 millóns de euros. As instalacións de Vigo empregan a un total de 12 persoas, repartidas entre equipo comercial e de servizo.

O grupo en Galicia conta con 175 empregados e factura máis de 100 millóns de euros. As instalacións de Vigo empregan a un total de 12 persoas, repartidas entre equipo comercial e de servizo.

Con máis de 2.500 metros cadrados, as instalacións repártense entre unha zona de exposición de vehículos novos e seminuevos, zona de recepción, sala lounge de espera (que conta con internet Wi-fi, servizo de café, prensa diaria, etc.), taller e mantemento de vehículos, ademais dun amplo aparcadoiro para os clientes. Todo iso deseñado baixo os máis estritos estándares da marca Lexus.

Con máis de 2.500 metros cadrados, as instalacións repártense entre unha zona de exposición de vehículos novos e seminuevos, zona de recepción, sala lounge de espera (que conta con internet Wi-fi, servizo de café, prensa diaria, etc.), taller e mantemento de vehículos, ademais dun amplo aparcadoiro para os clientes. Todo iso deseñado baixo os máis estritos estándares da marca Lexus.

Este novo Centro Lexus foi deseñado baixo a filosofía “ Omotenashi” (hospitalidade en xaponés), de maneira que todo céntrase no benestar do cliente e o coidado dos detalles. A filosofía da hospitalidade xaponesa está presente en cada detalle das novas instalacións, facendo protagonista ao cliente en cada momento.

Este novo Centro Lexus foi deseñado baixo a filosofía “ Omotenashi” (hospitalidade en xaponés), de maneira que todo céntrase no benestar do cliente e o coidado dos detalles. A filosofía da hospitalidade xaponesa está presente en cada detalle das novas instalacións, facendo protagonista ao cliente en cada momento.