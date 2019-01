Liberan a cinco mulleres explotadas sexualmente

Axentes da Policía Nacional han liberado a cinco mulleres de orixe ucraína e ruso que estaban a ser explotadas sexualmente en Granada. No operativo detívose a catro persoas, tres das cales se atopan en prisión provisional. As vítimas eran captadas a través das redes sociais con falsas ofertas de traballo coas que crían que ían cobrar ata 3.000 euros mensuais. Os axentes constataron a existencia de conexión directa dos explotadores en España coa rede de captación nos países de orixe, a través das novas tecnoloxías.

Entregábanlles normas que debían cumprir se non querían ser multadas

As investigacións comezaron cando os axentes tiveron coñecemento da existencia dun grupo organizado dedicado á explotación sexual de mulleres procedentes de Rusia e Ucraína. As vítimas eran prostituídas nun club de alterne en Granada.

Tras diversas pescudas por parte dos investigadores, púidose pescudar que a captación se producía a través de Internet e as redes sociais, mediante falsas ofertas de emprego no que se buscaban mulleres para traballar no estranxeiro como azafatas de eventos ou animadoras de discoteca por un salario de ata 3.000 euros ao mes.

