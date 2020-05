“Limpeza das praias con excavadoras dañina para o ecosistema litoral”

As algas son fundamentais para o funcionamento e conservación dun ecosistema litoral vivo, igual que o é o manto vexetal nun bosque. Depositadas na area, constitúen o alimento dun pequeno crustáceo encargado de “eliminalas” de forma natural, a pulga de mar (Talitrus saltator) quen, a súa vez, forma parte da dieta de moitas aves limícolas presentes na nosa costa como virapedras (Arenaria interpes), píllaras (Charadrius sp) ou correlimos (Calidris sp). Esta maneira reiterada de actuar, retirando as algas e botándoas ao mar, dana gravemente a biodiversidade, priva a estas especies so seu alimento e provoca tamén que se produza unha putrefacción non natural de masas de algas na auga.

Dende Ecoloxistas en Acción solicitan ás administracións responsables teñan a ben poñer fin a tal innecesario proceder e a velar polo coidado e preservación do fráxil equilibrio ecolóxico do noso litoral. “Solicitamos a intervención desta Consellería da súa administración do voso grupo… a instar ao concello de Vigo a que poña fin a tal innecesario proceder e a velar polo coidado e preservación do fráxil equilibrio ecolóxico do noso litoral” finalizan no seu comunicado enviado a prensa.