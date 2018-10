Limpezas xerais nas rúas Fernando Olmedo, Casimiro Gómez e Fonte Santa

Connect on Linked in

A Concellaría de Servizos realiza esta semana dúas limpezas xerais en distintos barrios da cidade. Terá un carácter extraordinario o que se fará durante a mañá de mañá, mércores, nas rúas Fernando Olmedo e Casimiro Gómez. Está prevista ademais dunha limpeza xeral de todas as rúas, tamén o desbroce daqueles predios que podan invadir a rúa.

As rúas afectadas xa están valadas dende o luns, prohibindo o estacionamento. Ademais, para a madrugada do xoves está prevista a limpeza xeral habitual, nesta ocasión no barrio de Fonte Santa, entre as rúas Anxo Bugallo Alonso e Escultor Acuña.

Como vén sendo habitual, esta segunda limpeza farase na madrugada do xoves. Como é preciso prohibir o estacionamento, estarán valados con esta indicación dende mañá pola tarde. Os vehículos que permanezan estacionados serán retirados polo guindastre municipal.

A limpeza farase con máquinas de varrer e limpadoras de auga a presión tanto na beirarrúa como na beiravía e na calzada, polo que a Concellaría solicita a colaboración de todos os veciños e tamén dos condutores para garantir un bo resultado. Ao mesmo tempo, pide desculpas polos inconvenientes que poidan ocasionar estes labores habituais do Concello.