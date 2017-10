Todo lo que debes saber sobre el mantenimiento de ascensores

Print This Post

Uno de los servicios más importantes para una comunidad de vecinos, para viviendas unifamiliares, empresas o comercios variados, es el mantenimiento de ascensores es . Teniendo en cuenta su importancia (incluso podría llegar a salvarnos la vida en el caso de que haya algún tipo de problema con el aparato), es crucial dedicarle la máxima atención posible, mejorando el servicio que hemos contratado.

Te recomendamos solicitar diferentes presupuestos y hacer una comparación de los mismos. Sólo con este sencillo paso podemos ahorrar mucho dinero en el mantenimiento de ascensores, pero al mismo tiempo no sacrificar en calidad ni tan sólo un ápice.

Y es que lo cierto es que estamos acostumbrados a comparar el precio de los seguros de casa, del coche, incluso hasta el de las tarifas de la luz… ¿entonces porque no hacemos lo mismo con empresas que se especialicen en el mantenimiento de ascensores? No hay que cometer el error de seguir manteniendo en todo momento el trato con la empresa, el cual se formalizó seguramente hace mucho tiempo, cuando existen condiciones mucho más interesantes que te están esperando.

Algunas claves para elegir el mejor servicio de mantenimiento del ascensor

Nos tiene que quedar claro que no es necesario que la empresa que se encarga del mantenimiento ascensores debe de ser la misma que la que lo fabricó y la que lo instaló. En el mercado podemos encontrar empresas que tan sólo se dedican al mantenimiento, especializándose en cualquier tipo de marca.

La empresa acreditada para encargarse del mantenimiento del ascensor debería de tener acceso a piezas de cualquier marca, en relación con el ascensor en cuestión. Ciertos ascensores pueden requerir de unas piezas especiales que pueden no ser fáciles de encontrar. Si la empresa de mantenimiento cuenta con una larga trayectoria en el mercado, encontrar lo que le haga falta en cualquier caso no le supondría ningún reto.

Como ya hemos comentado, comparar entre diferentes opciones también se considera algo muy importante, pero hay que tener cuidado, ya que no solamente importará el precio, si no también los servicios y las coberturas que estén incluidos en lo que nos están ofreciendo. Esto es más importante… tanto que es necesario que la empresa nos proporcione lo que se conoce como un contrato de mantenimiento. En este documento se detallan todas las condiciones; si la empresa no cumpliese con algo, tendrá validez legal para utilizarlo para reclamar.

¿Qué información debe de contemplarse en el contrato de mantenimiento?

Entre otros datos, se deben detallar los servicios que están incluidos, la duración del contrato, las prórrogas (la mayoría de los contratos tienen una cláusula que indicará que los mismos se alargarán de forma automática si no se cancelan), así como ciertas cláusulas que conviene revisar de forma detenida.

Si buscas una buena empresa de mantenimiento de ascensores, echa un vistazo a ascensores Domingo; una entidad con experiencia y profesionalidad que os ayudará en cualquier gestión relacionada.