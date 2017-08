Lo mejor para el ahorro, la inversión

Print This Post

Si se cuenta con algunos ahorros, es a base de ahorrar por el sistema del gota a gota, realizando muchos sacrificios, quitándonos, en la mayoría de los casos, de momentos de ocio y diversión, pero también buscando los productos de consumo en ofertas, reciclando y apurando cada producto, realizando, en definitiva, esfuerzos que no quieres que se pierdan cuando al fin conseguimos agrupar algo de dinero.

Entonces, cuando conseguimos acumular cierta cantidad de dinero, queremos que por sí mismo empiece a generar también algo de ingresos, lo más normal es que se busque algún lugar donde invertir, con pocos riesgos, pero que produzca más beneficios que los que se ofrecen en una entidad bancaria tradicional, dejándolo a plazos fijos o con los diferentes productos financieros que te puedan ofrecer.

La realidad es que cuando se trata de invertir, el ciudadano medio se siente algo perdido, sin saber dónde dirigir sus esfuerzos y expectativas, sin tener clara cuál es el tipo de estrategia en finanzas que es más rentables. Es por esto que existe esta web de estrategias de inversión que puede resultar clave para recibir la mejor información e iniciarse con buen pie en el mundo de la inversión de capital.

Definitivamente, si os interesan las inversiones, esta web de estrategias os va a resultar de muchísima utilidad, pues te indica claramente los puntos que hay que tener en cuenta al realizar una estrategia de inversión con la que se quieran alcanzar objetivos económicos positivos, por ejemplo, con la creación de una cartera de valores, que no es más que el conjunto de activos donde se está realizando la inversión.

Dónde invertir el dinero de los ahorros

Tal y como dice el título de este apartado, debemos insistir en que la inversión se debe de realizar con el dinero que no necesitas para vivir, aquel que has separado de tus gastos ordinarios y que tampoco necesitarás para una emergencia, es un dinero que, en el peor de los casos, estarías dispuesto a perder.

Pero para perder dinero siempre hay tiempo, solo hay que buscar una inversión en los activos que aseguren cierta rentabilidad, aunque sea a largo y plazo y en principio no demasiado abultados.

Esto te dará tiempo a estudiar otros mecanismos y sistemas, así como los diferentes productos financieros en los que puedes apostar, no solo en las opciones binarias, que son aquellas en las que la rentabilidad se divide en ganar una cantidad fija como beneficio de algunos activos o nada en absoluto. Es tan sencillo como comprar un activo, el que sea, una moneda, una empresa… y realizar una apuesta al respecto de si subirá o bajará su valor.

Cuando tengamos cierta soltura y conocimientos de los medios financieros, ya podremos dar el salto a otro tipo de inversiones, como la compra de acciones, índices a bolsa, divisas (mercado fórex), materias primas, bienes raíces (de las opciones más rentables y seguras) o participar con una start up, con una franquicia, o apoyando a un emprendedor a cambio de parte de sus beneficios.

Asesoramiento empresarial

Si optas por crear una empresa, apoyar una en crecimiento o por una agencia nueva en internet (Start up) más te vale comenzar a adquirir conocimientos empresariales, porque lo quieras o no te estás convirtiendo, en cierto modo, en un empresario.

Y al igual que no quieres perder dinero si realizas una inversión en moneda, no querrás que la empresa a la que apoyas financieramente cometa algún error. Como inversionista, tienes derecho, según qué estatutos, a emitir una opinión y a votar ciertas estrategias y directrices de la empresa, con lo que tener conocimientos te será de gran utilidad para saber cuáles son los caminos acertados y cuáles los erróneos en esta nueva aventura comercial.

Afortunadamente, podemos contar con la experiencia en el asesoramiento de empresas de los abogados en Málaga Roji Abogados mercantiles para que no tengamos que realizar ninguna carrera ni estudiar a toda velocidad cómo se lleva una empresa.

Con este bufete de abogados, puedes encontrar solución para cada problema que se origine dentro de la empresa o asesoramiento para detectar cuál es la mejor estrategia a seguir, ya que lo componen un nutrido grupo de profesionales con carácter multidisciplinar, con lo que el mejor asesoramiento jurídico para cada rama de derecho que sea de utilidad para las cuestiones empresariales está completamente asegurado.

Quiero invertir ya

¿Qué ocurre cuando la oportunidad de una buena inversión pasa justo delante de tus ojos pero no tienes fondos para realizarla? No es la primera vez que nos topamos ante una situación que es clara y en la que los beneficios son cuantiosos, por lo que no quieres dejar pasar el momento bajo ninguna circunstancia.

La inversión requiere velocidad, pues las buenas oportunidades de hacer negocio pasan rápidamente y si no reaccionas a tiempo se van para no volver. No tenemos tiempo, por tanto, de pedir un préstamo a nuestro banco habitual, ya que, entre papeleo, confirmación y estudios, lo más probable es que antes de que lo acepten, si lo aceptan, la oportunidad de negocio se haya ido por donde vino.

Afortunadamente, en medio de la crisis de financiación habitual para familias y Pymes, podemos contar con las agencias de créditos rápidos como las que aparecen tras este enlace.

Esta web dedicada a conseguir tanto préstamos rápidos como minicréditos online, te lo pone fácil a la hora de elegir una agencia que se adecúe a tu situación económica y exigencias de devolución.

Creditosrápidos10min.com te ofrece una lista de agencias de préstamo online que te conceden cantidades que oscilan entre 1.000 y 40.000 euros para realizar la inversión que necesitas, además te lo ofrecen de una manera sencilla y rápida, en apenas 20 minutos tienes concedido el préstamo, para que no se te escape ninguna oportunidad.

Elige la cantidad y los plazos de entrega y, si estás de acuerdo con los intereses, solo tienes que rellenar un sencillo formulario, pues en muchos de ellos no hace falta ni aval, ni nómina, ni documentación alguna. Además, al ser un servicio completamente online, puedes pedir el dinero cualquier día del año a cualquier hora. La posibilidad de invertir ya no depende exclusivamente de tus ahorros… si la oportunidad es clara.