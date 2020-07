Localizan na ría de Ribadeo unha ánfora grega do século VI a.C.

A Armada, en colaboración coa Dirección Xeral de Patrimonio, estaba realizando inmersións de supervisión na zona do afundimento do galeón San Giaccomo di Galizia, afundido fronte a Ribadeo en 1597. Nun recoñecemento do contorno, nunha sorte de pozo de entre 12 e 15 metros de profundidade, os mergulladores localizaron dous obxectos de gran valor. Unha xerra do século XVI de orixe portugués e unha ánfora grega do século VI a.C. en bo estado de conservación. Segundo o arqueólogo especializado en xacementos submarinos Miguel San Claudio, “esta peza reflicte o contacto co Mediterráneo no século VI a.C. Retrasou a historia do porto en case mil anos”. Ata o momento, a presenza de materiais gregos tan antigos en Galicia era moi escasa, ou case inexistente: a maior parte do contacto con culturas mediterráneas era a través dos portos púnicos do sur da península. A ánfora grega reflicte unha maior intensidade e diversidade destes contactos, se ben o arqueólogo advirte que pode ser unha peza “copiada” por outras culturas para vender outros produtos apropiándose do prestixio da orixe grega do obxecto.