López Font chama mentireiros a Marea de Vigo e Bng

O portavoz do goberno local Carlos López Font en declaracións na rolda de prensa viu a manifestar que regulamento orgánico do pleno de Vigo foi aprobado fai tres anos, ninguén o recorreu, por tanto aprobouse dentro da legalidade absoluta, este regulamento marca un mínimo de tres concelleiros para constituír grupo propio e isto é dentro de conformidade coa lei reguladora de bases de réximes locais que é unha norma do estado español, por tanto na legalidade absoluta, Marea e BNG están a enganar, están a mentir e queréndose facer as victimas, dixo Carlos López Font.