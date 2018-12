López Veiga defende a cooperación internacional na loita contra a pesca ilegal, non regulada e non regulamentada

Connect on Linked in

O Presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique C. López Veiga, acompañado polo Embaixador da República de Mauritania, Sidi Aly, o Delegado territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Ignacio López-Chaves; e o Cónsul Honorario de Madagascar, Jorge Campins, deron hoxe por concluído o segundo curso de formación sobre o “Fortalecemento de capacidades para a aplicación do Acordo sobre Medidas do estado Reitor do Porto (PSM)”.

Un curso no que participaron inspectores procedentes de Guinea, Mauritania e Madagascar e que, ao longo de vinte días, recibiron formación teórica e práctica da man dos seus homólogos do Servizo de Gardacostas da Xunta de Galicia, do corpo de Inspección Pesqueira da Secretaría Xeral de Pesca Marítima, expertos de FAO e a Comisión Europea, OMI, EFCA e ITLOS (International Tribunal Law of the Sexa).

Segundo apuntou López Veiga, a loita contra a pesca ilegal, non regrada e non regulamentada (IUEE) “é unha obrigación de todos e un compromiso do Porto de Vigo, desde onde non só aseguramos o cumprimento da regulación, senón que consideramos que a conservación dos océanos é a única forma de asegurar unha xestión dos recursos pesqueiros de forma sustentable, e, por tanto, dispoñibles para as nosas xeracións futuras”.

Por este motivo -continuou- “poñemos á súa disposición a nosa experiencia en inspección pesqueira, conscientes da necesidade do respecto e conservación dos nosos recursos mariños e asegurando, ao mesmo tempo, a seguridade sanitaria dos produtos destinados ao consumo humano”.

Durante a súa intervención, o Presidente portuario lembrou que o Porto olívico lidera desde o ano 2016 unha estratexia de Crecemento Azul (Blue Growth), o que supón un novo enfoque e mesmo unha revolucionaria forma de traballar na que o social, o económico e o ambiental, intégranse para asegurar un desenvolvemento local sustentable.

Cooperación internacional

López Veiga tampouco se quixo esquecer doutro aspecto fundamental para a competitividade da nosa área de influencia e, neste sentido, subliñou a importancia da cooperación internacional en materia de desenvolvemento pesqueiro e portuario para asegurar a xestión sustentable dos recursos e a transparencia.

“Para o Porto de Vigo é vital manter e reforzar a nosa cooperación con países amigos -en referencia a Guinea, Mauritania e Madagascar-, cos que o sector pesqueiro da nosa contorna mantén continuas relacións. A transferencia de experiencia e coñecemento entre uns e outros nos levará a reforzar as nosas relacións en material de competitividade actual e potencial”, afirmou.

Neste sentido, agradeceu o apoio da Xunta de Galicia e a SGPM, así como o recoñecemento e agradecemento a FAO por confiar no Porto de Vigo no de desenvolvemento do Training Hub.

Previr, desalentar e eliminar a pesca INDNR

O curso, que arrincou o pasado 27 de novembro, abordou o primeiro tratado internacional de carácter vinculante centrado especificamente na pesca ilegal, non declarada e non regulamentada (pesca INDNR), cuxo obxectivo é o de previr, desalentar e eliminar a pesca INDNR.

Os participantes nestes cursos tiveron a posibilidade de coñecer os procedementos de inspección en descarga, lonxa e transporte de estrada, entre outros. Pero tamén contaron coa participación de funcionarios e expertos da Comisión Europea, da EFCA, e doutras organizacións como IMO.

Co ánimo de fortalecer a aplicación do PSM, a FAO coordina un programa dirixido a fortalecer as capacidades dos corpos de inspección pesqueira dos países asinantes do Acordo. Para iso, a FAO creou uns Núcleos de Formación Rexional (Training Hub) en diferentes puntos da xeografía, sendo o Porto de Vigo o referente para as actividades de formación en África e América Latina.

Tras o éxito cultivado na súa primeira convocatoria o pasado mes de xuño, a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO) volveu a confiar no Porto de Vigo para acoller o segundo curso de formación no training hub Porto de Vigo).

O curso, que levou a cabo no Edificio de Sesións da Autoridade Portuaria de Vigo, foi coordinado pola propia FAO co apoio do Porto de Vigo e a Fundación MarInnLeg, presidida pola Conselleira do Mar, Rosa Quintana, e xurdida ao redor da estratexia de Crecemento Azul.