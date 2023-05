Lorenzana pone en valor el papel de las oficinas en la modernización del Servizo Galego de Emprego a través del acompañamiento personal y la inteligencia artificial

Santiago de Compostela, 11 de mayo de 2023 La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, mantuvo hoy un encuentro con directoras y directores de las 54 oficinas de empleo de Galicia para hacerlos partícipes del proceso de renovación integral en el servicio público que está acometiendo la Xunta, que pasa por la mejora de las infraestructuras, por el seguimiento personalizado a las personas demandantes de empleo y por la integración de un nuevo sistema de inteligencia artificial para optimizar la busca de empleo y favorecer la cobertura de vacantes laborales existentes en la comunidad.

En este contacto, la conselleira quiso agradecer a los profesionales de las oficinas del servicio público de empleo de Galicia su esfuerzo ante los cambios que están afectando a su labor diaria que repercutirán, según indicó, en una mejor atención a las personas usuarias y en la optimización del desarrollo de su trabajo.

Tal y como destacó, una de las principales novedades en el servicio, será la implementación, ya en este mes de mayo y con carácter piloto en tres oficinas (Cambados, Pontevedra y Ordes), de la nueva herramienta tecnológica EMI (Emprego Intelixente). Basada en la inteligencia artificial permitirá ajustar en tiempo real las demandas de mano de obra del tejido productivo a los perfiles de las personas demandantes registradas por el servicio público.

Se tratará, tal y como destacó la titular de Promoción do Emprego, de aprovechar las posibilidades que brindan la inteligencia artificial y la analítica avanzada en favor de la generación de más de mejor empleo en Galicia.

Lorenzana explicó, por otra parte, el nuevo programa de seguimiento intensivo de la demanda de empleo, para ayudar y apoyar de manera más personalizada a aquellas personas inscritas en el Servizo Público de Emprego de Galicia que presentan dificultades para encontrar un trabajo con el objetivo de integrarlas lo antes posible en el mercado.

El objetivo, tal y como detalló la conselleira, es lo de poder otorgar a las personas demandantes información completa y explicarles de manera individual los recursos que les ofrece el Servicio público de empleo de Galicia, con la finalidad última de la mejorar su empleabilidad.

Lorenzana puso en valor el rol que los 136 nuevos orientadores incorporados a las oficinas de empleo de manera permanente desarrollarán para llevar a buen término este programa que pondrá el acento en las personas que presenten las siguientes casuísticas: que hayan rechazado una oferta de empleo o abandonen sin justificación un servicio de orientación o/y de formación; que lleven más de 5 años de inscripción ininterrumpida en el Servizo de Emprego de Galicia sin acceder a un puesto y que no tengan itinerario o plan personalizado activo en los últimos 12 meses; las que no hayan confirmado su disponibilidad para tres ofertas en un período de un año; o las que no se presenten a citas de orientación laboral en los centros colaboradores del servicio, sin posibilidad de contacto telefónico y carentes de un itinerario o plan personalizado de empleo activo.

El Gobierno gallego quiere hacer más accesibles, más próximos y más dinámicos los servicios de empleo liderados por la Administración autonómica, por lo que está comprometida con un proceso de modernización sin precedentes que quiere por en el centro a las personas, pero también al tejido empresarial, para atender las necesidades de ambos dos. El objetivo último, dijo Lorenzana, es lo de mejorar el índice de empleabilidad y estabilidad, mediante ala creación de empleo adaptado a los cambios del comprado laboral y a través del acompañamiento personalizado.