Lores presenta Multisport Pontevedra 2019 respaldado polas máximas autoridades deportivas, en Fitur

No triatlón necesitamos dúas cousas: deportistas e capacidade organizativa. Esas dúas dúas cousas achégannolas Pontevedra e Galiza”. Foron palabras de Marisol Casado, presidenta da ITU, a Federación Internacional de Triatlón, na presentación do Multisport Pontevedra 2019 que terá lugar entre o 27 de abril e o 5 de maio na cidade. Foi no stand galego de Fitur, ateigado de público que puido ver por primeira vez o vídeo institucional do evento, que se editará tamén en galego e inglés.

No evento presidido polo alcalde Miguel Anxo Fernández Lores interviñeron os máximos responsables de deportes do estado, José Ramón Lete e da Xunta, Marta Míguez, así como a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, o presidente da Federación Española de Triatlón, José Hidalgo e a directora da Axencia Galega de Turismo, Nava Castro.

O alcalde dixo que este tipo de probas, moi relacionadas co espazo público, son idóneas para Pontevedra, porque amosan que unha cidade coa mobilidade avanzada e alternativa como é a nosa, está moito mellor preparada que outras para poñer rúas, prazas e espazos naturais ao servizo do deporte: “As cidades deben cambiar -dixo Lores- porque non poden ser agresivas nin violentas, e teñen que recuperar o espazo público para que a xente disfrute”.