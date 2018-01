Lores visita o Espazo Bonobo, creatividade e cultura con percorrido educativo, social e económico-laboral

Connect on Linked in

O alcalde Miguel Fernández Lores, acompañado dos concelleiros Anabel Gulías (Promoción Económica e da Cidade) e Alberto Oubiña (Xuventude, achegouse hoxe a Estudo Bonobo, a escola de artes que lidera Gonzalo Maceira e na que conviven e mistúranse a música, o teatro, o baile, a interpretación, o debuxo, a fotografía, o deseño e a tecnoloxía. Unha iniciativa que amosa que o mundo da creatividade e da cultura ten percorrido educativo, social e tamén económico e laboral.

Creado hai pouco máis dun ano, o espazo conta xa cun plantel de 17 profesores/as e arredor de 200 alumnos/as. A mostra do traballo feito no Espazo Bonobo viuse na pasada edición do Surfing the Lérez, onde agardan estar de novo no 2018.

O alcalde, após de percorrer as instalacións, definiu o Espazo Bonobo como “un luxo, que ten moito que ve coa cidade alternativa e creativa que somos, que encaixa perfectamente co enfoque que a Universidade lle da coas industrias creativas (campus CREA), que encaixa nunha cidade onde se celebra todos os anos o Culturgal, o Salón do Libro, onde temos unha actividade musica excepcional …”. Miguel Fernández Lores non ten dúbida “son os piares de algo importante que vai a explosionar. Hai moita creatividade aquí formándose e nun espazo de tempo non moi grande xurdirán proxectos musicais e artísticos que competirán a nivel internacional”.