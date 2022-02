Los 17 ayuntamientos de la Reserva de Biosfera Marinas Coruñesas optan a ayudas de hasta 80.000 € para actuaciones que pongan en valor estos espacios

Los 17 ayuntamientos que forman parte de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo pueden optar a ayudas de hasta 80.000 euros para financiar proyectos, actuaciones e iniciativas que tengan como objetivo principal a mejora y puesta en valor de este espacio natural.

Así lo anunció hoy la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, que esta mañana -acompañada del presidente de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo, José Antonio Santiso, y del alcalde de Cambre, Óscar García Patiño- visitó la zona de especial conservación Embalse de Abegondo-Cecebre, donde recordó que la orden de ayudas dirigida a financiar actuaciones de ayuntamientos y entidades en las siete reservas de la biosfera de Galicia, fue convocada el pasado viernes, por lo que el plazo permanece abierto hasta el 11 de marzo.

Recordó que estas ayudas también están dirigidas a las comunidades de montes vecinales, asociaciones de custodia del territorio y organizaciones ambientalistas vinculadas a estos espacios, que pueden acceder a un incentivo de hasta 25.000 euros.

Así, se disponen un presupuesto global de 3,22 millones de euros para el período 2022-2023, que permitirán financiar la instalación de observatorios para aves, acciones de recuperación de vegetación de ribera en los ríos o de eliminación de especies invasoras, acciones de concienciación, mejora de sendas y áreas de descanso o colocación de señalización.

Ayudas a los gestores

La directora general también avanzó que hoy mismo, y por primera vez, se convoca una línea de subvenciones similar, pero destinada a los gestores de las reservas, para colaborar en el impulso y ejecución del mismo tipo de acciones subvencionables. El presupuesto global para los años 2022-2023 es de 1,83 millones de euros.

Belén do Campo invitó a los órganos gestores de la reserva de biosfera de Tierras do Miño, de los Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá, Área de Allariz y de las Marinas Coruñesas y Terras do Mandeo a acceder la estos incentivos -cuyo plazo de solicitud se abre mañana y hasta el 17 de marzo- para llevar a cabo actuaciones de conservación y gestión de la biodiversidad y de los recursos naturales, que atesoran estos espacios; o de mejora de la gobernanza.

Estas entidades optan a ayudas que podrán cubrir hasta el 100 % del coste del proyecto, hasta los 625.000 euros. Aclaró que solo se admitirá una solicitud y proyecto por reserva, por lo que animó a los 50 ayuntamientos -que se localizan en las cuatro reservas- a trasladar a sus gestores aquellas iniciativas y acciones que sean de interés en su término municipal y para sus vecinos, con el objetivo de determinar una planificación que se pueda materializar.

A modo de ejemplo, explicó que serán subvencionables a conservación de hábitats terrestres y especies, incluidos los inventarios de fauna y flora, la creación y mejora de pequeñas infraestructuras encaminadas la una mejora ambiental para favorecer la conservación de la biodiversidad; eliminación y control de especies exóticas invasoras y la adecuación de tendidos eléctricos para evitar impactos paisajísticos y sobre la biodiversidad.

También podrán se podrán financiar, a cargo de esta línea de incentivos, actividades de formación para los habitantes y el personal de la reserva, las actuaciones de concienciación y sensibilización que promuevan las asociaciones locales; así como aquellos proyectos que apuesten por un turismo sostenible que potencie el patrimonio cultural y el paisaje.

Por último, destacó que la orden también fijó como actuación subvencionable la mejora de las infraestructuras de uso público y turístico, los proyectos de instalación, adaptación y mejora, de la señalización -conforme al manual de imagen aprobado por el Comité Español del Programa MaB- y aquellos que tengan por finalidad la recuperación paisajística.