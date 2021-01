Los agentes de la Policía Local de Vigo detectan a 3 conductores bajo los efectos de sustancias estupefacientes y uno de ellos de 16 años

En la tarde del viernes pasado día 22 a las 15:20 horas, agentes del cuerpo de la Policía Local de Vigo, se encontraban en la confluencia de las calles Avenida de Madrid con Loureiro, realizando labores de control del tráfico en el ámbito de la Seguridad Vial.

Atendiendo ese cometido, procedieron a dar el alto al conductor de una motocicleta; C. A. P. S, de Uruguay y 29 años de edad.

Realizaron la pertinente consulta a la base telemática de tráfico en virtud a lo cual, averiguaron que poseía el permiso AM, lo que no le habilita para la conducción de motocicletas, para lo cual la normativa exige ser poseedor del A1, cursando la correspondiente denuncia por conducir un vehículo con un permiso que no le habilita.

A mayores, los Agentes, procedieron a solicitarle la documentación del vehículo, averiguando que tenía la ITV caducada.

Durante la entrevista con el citado, los actuantes comprobaron que presentaba signos externos que se presumían compatibles con el consumo reciente de algún tipo de sustancia estupefaciente.

A tal objeto se le sometió al preceptivo test de drogas, arrojando esta prueba un resultado positivo en anfetaminas y THC.

Los actuantes cumplimentaron el correspondiente boletín de denuncia por infracción a LOPSC.

En el Calvario

Este suceso tuvo lugar en la tarde de ayer, a las 19:58 horas, los Agentes de la Unidad Sintra patrullaban por la zona del Calvario.

En la calle Portela observaron a un joven conduciendo un VMP de la marca Xiaomi, circulando por la acera a gran velocidad.

Lograron interceptarlo e identificarlo, resultando ser: Y. H. L, de Vigo y 16 años de edad, que tras ser interceptado, y durante la entrevista personal, los agentes detectaron que presentaba signos de haber consumido sustancias tóxicas.

A tal objeto se le sometió al preceptivo test de drogas, arrojando un resultado positivo en THC, se le formuló boletín al conductor por circular sobre la acera y por la prueba practicada.

La comprobación sobre la situación administrativa de un vehículo, fue el motivo de la identificación del conductor del mismo.

En Tomás Paredes

A las 21:36 horas, del día de ayer, se interceptó en la confluencia de las calles Tomás Paredes con Avenida Atlantida tras confirmar que circulaba sin SOA desde mediados del pasado año 2020.

Una vez se le dio el alto, y durante la entrevista con el conductor; J. M. Q, de Vigo y 39 años de edad, los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana.

A tal objeto se le sometió al preceptivo test de drogas, arrojando esta prueba un resultado positivo en anfetaminas y THC.

Se cursaron sendas denuncias administrativas por carecer de SOA y por positivo en tóxicos.

Otro conductor fue interceptado a las 21:34 horas, en la confluencia de las calles Cronista José Espinosa con Avda.Aeropuerto.

Procediendo a la identificación del citado; J. M. I. F, de Moaña y 39 años de edad, comprobaron durante esa gestión que presentaba claros síntomas de encontrarse bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas.

Por este motivo procedieron a realizarle las pruebas preceptivas de determinación del grado de impregnación alcohólica, arrojando estas un resultado positivo de 0,33 Y 0,35 mg/l de alcohol por aire expirado, lo que no excede el límite penal establecido.

A mayores se le sometió al preceptivo test de drogas, arrojando esta prueba un resultado positivo en anfetaminas y THC.

Se cursaron sendas denuncias administrativas por haber dado positivo en las dos pruebas, suponiendo tal circunstancia, una acreditada merma en sus facultades