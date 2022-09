Quizás no sepas que es el edadismo significado. Muy sencillo, es una discriminación por motivos de edad, algo a lo que las personas mayores les suele ocurrir. La discriminación por edad es una forma de prejuicio o discriminación basada en la edad de una persona. Puede verse en muchas formas diferentes, incluida la exclusión social, la discriminación en el lugar de trabajo y los estereotipos. También es un término que ha sido más utilizado en los últimos años. Esto ha llevado a un aumento de la conciencia y la investigación sobre el tema. Pero, ¿qué tan frecuente es la discriminación por edad? ¿Y cuáles son las consecuencias?

En este artículo exploraremos estas preguntas y más. Veremos qué es la discriminación por edad, por qué es dañina y qué necesitas saber al respecto. También hablaremos sobre cómo puedes luchar contra ella.

El edadismo y cómo nos afecta a todos

La discriminación por edad es una forma de discriminación en la que las personas reciben un trato menos favorable debido a su edad. La discriminación por edad se puede encontrar en muchos entornos diferentes, incluidos el empleo, la atención médica, la vivienda y la educación.

Es un problema tanto para los jóvenes como para los mayores. Los ancianos a menudo se encuentran sin trabajo ni atención médica adecuada debido a su edad. Los jóvenes también sufren discriminación porque se les considera inexpertos o carentes de habilidades. La discriminación por edad es un problema que nos afecta a todos.

Los efectos positivos de envejecer y ejemplos de personas mayores increíbles

Es un hecho bien conocido que a medida que envejecemos, nuestros cuerpos y mentes comienzan a cambiar. Algunos cambios son más positivos que otros. A medida que envejecemos, nuestras experiencias y sabiduría se acumulan en nuestro cerebro y nos hacen mejores personas.

Algunas personas piensan que envejecer da como resultado una pérdida de inteligencia o creatividad, ¡esto no es cierto! Hay muchas personas increíbles que nacieron viejas o envejecieron temprano durante su vida. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos y mentes comienzan a cambiar. Algunos cambios son más positivos que otros. Cuando envejecemos, nuestras experiencias y sabiduría se acumulan en nuestro cerebro y nos hacen mejores personas. No es raro que las personas miren hacia atrás en sus vidas cuando envejecen y se sientan agradecidas por todas las cosas que han experimentado.

Por eso, contar con profesionales como los de Beeping ayuda a superar o a llevar de mejor manera este problema. Nuestros adultos mayores necesitan gente que les escuche, que les valore y que sepan apreciar que todas las vivencias que han experimentado a lo largo de su vida son relevantes. El respeto hacia nuestros mayores parte de la base de conocer porque ha sido su vida de esa manera, y sacar las mejores experiencias posibles.

El envejecimiento de la población y la provisión de conocimientos

El cambio demográfico en la población está aumentando la proporción de personas de 65 años o más. Se pronostica que esto aumente al 41% para 2050, lo que significa que habrá más personas jubiladas y con mucho tiempo libre. Con esta proporción creciente, también hay una demanda creciente de servicios de suministro de conocimientos. La necesidad de estos servicios será grande a medida que la economía cambie de industrias manufactureras a industrias basadas en servicios. Y en ello, Beeping tiene un papel relevante para ayudar en esa transición.

Los beneficios de brindar conocimiento a los adultos mayores

Los adultos mayores son un grupo muy diverso. Tienen diferentes destrezas y habilidades, intereses y necesidades. Una de las cosas más importantes que los adultos mayores necesitan para mantenerse saludables es el conocimiento. Conocimiento sobre sí mismo, su entorno y el mundo que le rodea.

Brindar conocimiento a los adultos mayores se puede hacer de muchas maneras:

Hablar con ellos sobre sus vidas y experiencias.

Compartir información con nuestros mayores.

Lectura de libros o artículos conjunta.

Escribir cartas o correos electrónicos para ellos.

No cabe duda de que podemos aprender muchísimo de nuestros mayores. Reducir esa brecha de edad y verla como algo natural ayudará a que no se sientan apartados ni que tengan la sensación de ser una carga. También es importante que, en caso de necesidad, una persona que pueda acudir a su domicilio a interactuar con ese adulto mayor pueda echar una mano en ese sentido. No hay peor losa para un anciano que la soledad, y tener a alguien con quien compartir experiencias supone una auténtica liberación. Beeping puede hacer posible que el acompañamiento sea una realidad, dando un apoyo que siempre viene muy bien y que aumenta la calidad de vida y el estado de ánimo de esa persona. Tenemos mucho que aprender de ellos y dotarles de los mecanismos necesarios para que puedan tener la sensación de que no están fuera de onda es el principal punto de partida.