Los grandes sindicatos de la Policía Nacional de Galicia consiguen que el Gobierno le haga los test del coronavirus a los agentes

Los cuatro sindicatos m√°s representativos y reivindicativos de la Polic√≠a Nacional en Galicia, Uni√≥n Federal de Polic√≠a (UFP), Sindicato Unificado de Polic√≠a (SUP), Confederaci√≥n Espa√Īola de Polic√≠a (CEP) y Sindicato Profesional de Polic√≠a (SPP), han anunciado en el transcurso de una concentraci√≥n a las puertas de la Delegaci√≥n del Gobierno en Galicia con sede en La Coru√Īa que hab√≠an recibido una llamada del Delegado del Gobierno en Galicia anunci√°ndoles su compromiso de que a partir de la semana que viene se le hagan las pruebas del coronavirus¬†a los agentes de la Polic√≠a Nacional que trabajan en la comunidad gallega.

Estas cuatro formaciones sindicales llevan meses de lucha con la administración central para que firme un convenio con la Xunta de Galicia, para que los servicios sanitarios dependientes de esta comunidad hagan las pruebas del COVID-19 a los agentes de este colectivo policial, como ya se las está haciendo a Guardia Civil y policías locales.

Unas pruebas que la Xunta de Galicia aceptó a realizar tras reunirse con estos sindicatos policiales, pero que a falta de una firma por parte del Gobierno no pueden efectuar.

Los sindicatos policiales remarcan que tras anunciar a los medios de comunicaci√≥n que en el d√≠a de hoy se iba a producir una concentraci√≥n policial delante de la Delegaci√≥n del Gobierno en Galicia, el representante del Gobierno en esta comunidad procedi√≥ a llamar a los representantes sindicales para comunicarles que a partir de la semana que viene se le empezar√°n a hacer las pruebas a los agentes de esta comunidad, empezando por los que se encuentran en el √°rea sanitaria coru√Īesa, si bien no especific√≥ en ning√ļn momento si se iba a producir la firma del convenio con la Xunta de Galicia ni un calendario para el resto de los agentes de la comunidad.

Esta llamada no impidi√≥ que se celebrar la concentraci√≥n policial, ya que la falta de datos y firma de convenios por parte de la administraci√≥n no hizo m√°s que alimentar a los representantes sindicales, los cuales registraron en el transcurso de la concentraci√≥n sendos escritos ante la Delegaci√≥n de Gobierno en Galicia, Xunta de Galicia, Valedora do Pobo y al alcalde de Vigo, actual Presidente de la Confederaci√≥n de Municipios de Espa√Īa, para que intercedieran ante el Ministerio del Interior, y que √©ste recogiera el guante lanzado por la Xunta de Galicia, y firmara el convenio que permita realizar las pruebas a los agentes.

Los sindicatos anuncian nuevas concentraciones y actos reivindicativos

Hasta que vean plasmadas las firmas en un convenio y una hoja de ruta real para los agentes, los sindicatos policiales no cesar√°n en sus actos reivindicativos, y ya anuncian nuevas concentraciones por el territorio gallego, siendo el siguiente en la ciudad de Pontevedra, donde la semana que viene la Subdelegaci√≥n del Gobierno tendr√° a sus puertas otra nueva concentraci√≥n policial, donde se le exigir√° responsabilidades por la inanici√≥n del Gobierno, como ya lo hicieran hace una semana cuando la Uni√≥n Federal de Polic√≠a solicit√≥ el cese fulminante del jefe de los antidisturbios de Galicia con sede en A Coru√Īa.

https://www.noticiasvigo.es/sigue-la-crisis-por-coronavirus-en-la-comisaria-de-vigo-y-solicitan-el-cese-del-jefe-de-la-unidad-antidisturbios/?preview_id=165142&preview_nonce=edb3e47b76&post_format=standard&_thumbnail_id=165143&preview=true