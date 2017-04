Los gritos del silencio

82 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Opinión por Óscar González

La guerra relámpago fue una estrategia militar puesta en marcha por el ejército alemán en el periodo de entreguerras y en la Segunda Guerra Mundial. Consistía, resumiendo, en realizar ataques cortos y rápidos contra las posiciones del enemigo, precedidos por un severo desgaste mediante el uso de bombardeos aéreos y artillería. La ventaja del ejército boche residía en la velocidad y maniobrabilidad de sus unidades, lo que permitía realizar ataques sorpresa contra las posiciones enemigas y dejarlas aisladas y desconcertadas, aprovechando esa situación para asestar golpes definitivos. Aunque existe controversia al respecto, una gran parte de los expertos en historia militar consideran la invasión de Polonia por los nazis como el primer y exitoso ejemplo de esta nueva forma de guerra.

El concepto originario se ha ido desvirtuando poco a poco con el uso, como sucede con casi todo, hasta el punto de que hoy en día se habla de guerra relámpago para definir cualquier ataque rápido. No son pocas las voces que definen así a la estrategia militar que los EE.UU. quisieron poner en práctica en Vietnam, si bien el terreno y las guerrillas del Vietcong acabaron atrapando al Águila en un cenagal. La acumulación de ataúdes de jóvenes estadounidenses generó un profundo rechazo en la opinión pública y, en 1973, Nixon tuvo que retirar a los Estados unidos del país asiático con el rabo entre las piernas.

Esta muestra gratuita de gafapastismo cultureta viene al caso porque define bastante bien la sensación que tengo últimamente con Podemos. La última, ya lo habrán oído, ha sido la presentación de una casposidad a la que hemos llamado “Tramabús”, demostrando que nuestros estrategas no solo están cansados y (posiblemente) frustrados, sino también, y esto es lo alarmante, faltos de ideas.

Cuando Podemos apareció en escena a principios de 2014 lo hizo con la fuerza y la frescura de una juventud iconoclasta que llamaba a las cosas por nombres nuevos y pegadizos. La “casta” sustituyó a la burguesía de toda la vida, ampliando el concepto y provocando no pocas úlceras en los marxistas ortodoxos, pero el término funcionó bien y pronto estuvo en boca de todo el mundo. Si la disputa política está en el discurso dominante, la primera batalla de Podemos se saldaba con una gran victoria.

El resultado de las elecciones generales demostró que nuestra particular guerra relámpago, nuestro tomar el cielo por asalto, no iba a poder ser. Fue espectacular, sin duda, pero no lo suficiente para tumbar a un PP que pagaba una elevadísima factura en escaños pero resistía parapetado tras su base electoral. Y, como suele ocurrir cuando la guerra relámpago fracasa, nos vimos atrapados en un lodazal (institucional) en el que nosotros éramos el elemento invasor y los partidos tradicionales, con su muleta anaranjada, las guerrillas de charlies que empezaron a desgastarnos, apoyados por la artillería de los mismos medios que nos habían encumbrado.

Empezamos a perder batallas casi desde el día que cruzamos la puerta del hemiciclo. O, al menos, esa fue la imagen que se trasladó a la calle. Todavía hoy se reprocha a Podemos no haber pactado con el PSOE, cuando incluso Pedro Sánchez ha reconocido que los mandamases del partido no iban a permitirlo. Nuestra propuesta de ley de emergencia social, la Ley 25, pasó sin pena ni gloria por un Congreso donde nuestros representantes poco pudieron hacer, salvo seguir jugando al enfant terrible. Mientras, el ambiente en el interior del partido se deterioraba: enero de 2016 hizo al secretario general de Podemos Galicia, Breogán Riobóo, una suerte de Julio César al que sus Bruto y Casio particulares convirtieron en un alfiletero con la complicidad de buena parte de su ejecutiva. Fue la primera batalla de una guerra fría interna que tardó poco en escalar y coger temperatura. Fue también un síntoma de que el partido se había fraccionado entre los que querían más a papá y los que preferían a mamá. Unos y otros se lanzaron a por los que hasta entonces habían sido sus compañeros y nuestros líderes, lejos de apaciguar los ánimos, se dedicaron hashtags y se movieron la silla aprovechando el desconcierto. Así ocho meses. Y ya saben cómo acaba la historia, ¿verdad?.

Una de las primeras decisiones del nuevo equipo político del partido es la de recuperar y actualizar lo de La Casta, que pasa a ser La Trama. Desde el minuto uno es evidente que la metáfora no cala como lo hizo la anterior. La política se caracteriza por sus escenarios cambiantes y lo que funcionó en 2014 como un reloj suizo no lo hace en 2017, entre otras cosas porque no aporta nada nuevo en líneas generales, que son las que sigue la mayoría de la gente. Subsumir las puertas giratorias en La Trama nos deja como estábamos: ya sabíamos que hay connivencia entre los grandes poderes económicos y los políticos que les administran el cortijo. Ya Julio Anguita dijo hace mucho tiempo que los políticos eran “los manijeros” del verdadero poder. Los capataces del cortijo.

Sorprende bastante que, ante esta evidencia, el nuevo movimiento estratégico pase por reforzar esa línea discursiva, en lugar de asumir que no ha calado como elemento dialéctico y pensar en un cambio de táctica. La idea de sacar a la calle un autobús pintado de azul con dibujitos y frases célebres de los diferentes sinvergüenzas deja al ciudadano de a pie con la sensación de que tiene delante una ocurrencia, una chorradita que no pasa de ser una boutade de un partido que no logra encontrar su sitio fuera de la ocurrencia. El error estratégico es de calado, porque existe un riesgo real de que se nos perciba como una caricatura de nosotros mismos, lo que restará fuerza no solo a nuestra organización, sino a las propuestas y debates que podamos poner encima de la mesa.

Por si fuera poco, la idea del autobús no es original en absoluto y suena a oportunismo. Da sensación de desesperación, de que el frío que hace en la oposición empieza a hacer mella en nosotros y no nos deja pensar con claridad. La tontería de Hazte Oír fue amplificada por el efecto Streisand de la gente rasgándose las vestiduras por las gilipolleces de estos señores. De no ser por eso, la campaña habría sido una anécdota, un fracaso. Pero le dimos horas y horas de tele y noticias y la convertimos en un éxito. Wyoming y los suyos rozaron lo genial con la deconstrucción del mensaje de los ultras.

Nosotros llegamos tarde y con una idea que no tiene más recorrido, porque ya está asumida.

La ciudadanía sabe que los poderosos se quitan los piojos unos a otros. Y que es ella quien paga al final el pato. Pero cuando te están echando de tu casa, cuando tus hijos no pueden ir a la universidad y tú encadenas un contrato de dos horas con otro por siete días, lo que esperas de tus representantes es que se centren en lo importante: tu día a día.

Y si no conseguimos entender eso, nos quedan muchos años de cenagal. Y tal vez acabemos como los EE.UU. en Vietnam, con una lista demasiado larga de caídos en combate. Echen un vistazo a la militancia activa del partido si no me creen. Es hora de menos espectáculo y más discurso propositivo. De romper el silencio con ideas frescas y no con gritos resesos.





