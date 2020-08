Los mejores seguros de automóvil para vehículos antiguos, según OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realiza de manera periódica, entre otros, estudios sobre las mejores opciones a la hora de contratar un seguro para su automóvil. En el último estudio tomaron como referencia un coche de 4 años y otro de 14 años de antigüedad.

En este sentido, OCU considera a priori que los seguros a todo riesgo no suelen ser interesantes para coches antiguos, de más de 5 años, ya que la prima es alta y la indemnización máxima se reduce mucho según avanza la antigüedad, salvo que por las bonificaciones la prima se asemeje a un seguro a terceros o terceros ampliado.

Si bien, OCU advierte que, sin seguro a todo riesgo, la protección jurídica tiene mayor importancia, ya que, cuando en el accidente hay otro responsable, es la compañía propia la que repara el coche de su cliente (por los convenios entre aseguradoras) y podría darse el caso de que necesitara un abogado independiente para pleitear contra su propia aseguradora. Algunas compañías ofrecen un importe muy bajo para ello (solo 600 euros en Fiatc, Génesis, Liberty, Mapfre, MMT, Mutua Madrileña, Regal y Zurich);

Al margen de la garantía de protección jurídica, las coberturas más importantes en las que según OCU debemos fijarnos a la hora de contratar un seguro para nuestro vehículo antiguo son, la responsabilidad civil voluntaria y la asistencia en viajes.

Responsabilidad civil

OCU considera que la responsabilidad civil obligatoria como única cobertura solo sería aceptable para vehículos con muchos años, con poco uso y desplazamientos muy cortos. Las compañías no la comercializan suelta y aunque así fuera, económicamente no suele compensar. Para contratarla, OCU indica que hay que acudir al Consorcio de Compensación de Seguros con una carta de dos aseguradoras indicando que no quieren asegurarlo.

Por lo que respecta a la responsabilidad civil voluntaria, la Organización aconseja su contratación, ya que la cobertura se amplía hasta en 50 millones de euros adicionales en caso de una indemnización que excediera los límites de la responsabilidad civil obligatoria (70 millones de euros para daños personales y 15 millones de euros para daños materiales), pero también porque en algunas aseguradoras cubren la responsabilidad en otras circunstancias adicionales a las de la obligatoria, por ejemplo y dependiendo de cada póliza, si un hijo menor de edad del propietario conduce sin permiso el coche asegurado; da cobertura al remolque (hasta un determinado peso, normalmente 750 kg); a las cosas transportadas incluso durante la carga y descarga; por la responsabilidad civil derivada de un incendio del coche asegurado que no sea considerado como hecho de la circulación (en ese caso estaría cubierto por la obligatoria), si el conductor utiliza vehículos a motor de movilidad personal VMP (patinete eléctrico, monopatín…) u otros sin motor como bicicletas, etc.

Asistencia en viaje

Otra garantía interesante, sobre todo en vehículos con muchos años, es la asistencia en viaje. Se incluye por defecto en casi todas las pólizas (no en la del Consorcio) y, en ocasiones, se suele dar la opción de contratarla con mayores prestaciones. Si bien, OCU aconseja que nos informemos previamente si la asistencia es sólo al automóvil (reparación in situ, rescate, remolcaje, custodia…) o también a los ocupantes (traslado al origen o destino, alojamiento mientras se hace la reparación, asistencia sanitaria, etc.) y a partir de qué distancia desde el domicilio. Así como los medios que ponen a nuestra disposición para continuar el viaje (transporte alternativo, hotel), si nos atienden en el extranjero y en qué países. Y si incluye un vehículo de sustitución.

Un último consejo de OCU, versa sobre el seguro de conductor o de ocupantes. Este seguro, que también suele incluirse por defecto en las pólizas, indemniza por lesiones, incapacidad o fallecimiento en caso de accidente con el coche asegurado. Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios propone, cuando sea posible, sustituirlo por un seguro de vida que dé cobertura sea cual sea la causa del fallecimiento o la invalidez permanente. En cuanto a los gastos de asistencia sanitaria, este seguro de accidentes se haría cargo de ellos hasta un límite, algo de lo que, con la garantía del seguro obligatorio, solo quedaría excluido el conductor responsable y si además quiere ir a centros privados. Si no, tendrá su cobertura habitual en la sanidad pública.

En el último análisis comparativo que ha realizado la Organización, estudió el caso para una conductora de 51 años, con más de 25 años de carné, que quería cambiar de aseguradora para un Toyota Corolla 1,4 con 5 puertas, Diésel y que ya tenía 14 años de antigüedad. Utiliza el coche a diario y conserva todos los puntos en el carné. Tiene siniestros previos de daños propios (pintura) y ninguno con culpa.

OCU también ofrece la opción de comparar entre varias aseguradoras para estudiar cada caso en concreto y además poder ordenar los resultados en función de la calidad que concede OCU a cada póliza y el precio de la prima.

En cualquier caso, si tiene problemas con su seguro la Organización de Consumidores y Usuarios tiene en marcha una campaña, donde se puede obtener ayuda para solventar estas contingencias.