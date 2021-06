Los móviles reacondicionados: Descubre las ventajas de comprarlos

Si eres de los que están pensando en comprar un móvil reacondicionado, has llegado al lugar indicado. Bien sea que quieras comprar una versión reacondicionada del iphone 11 o de cualquier otro modelo, te tenemos varias noticias, pero te las contaremos a lo largo de este artículo.

¿Qué son realmente los móviles reacondicionados?

Hay que comenzar por el principio, y eso es aclarar lo que es realmente un móvil reacondicionado. Los móviles reacondicionados son teléfonos celulares que han sido devueltos a la fábrica por algún defecto que puede ser cubierto por la garantía. Es decir, en la gran mayoría de los casos, estos celulares están casi intactos y los defectos casi siempre poder ser solucionados.

En ocasiones, un usuario puede devolver un celular nuevo porque no le funciona una tecla, por mencionar apenas un ejemplo. El fabricante lo revisa, le repone el celular a ese usuario, y toma el móvil devuelto, lo repara y lo lanza de nuevo al mercado.

Lo interesante de los móviles reacondicionados es que han sido preparados para que vuelvan a funcionar correctamente, tienen poco o ningún uso (algunos usuarios los devuelven el mismo día que lo han comprado) y además son lanzados al mercado a un precio mucho más bajo.

Hay modelos como el iphone 11 que se pueden conseguir reacondicionado a precios muy inferiores al que tenían originalmente al salir de la fábrica. Hay celulares reacondicionados cuyo defecto simplemente fue tener un color diferente al que indica la caja, otros solo necesitaban un mejor ensamblaje o que se les agregara algún accesorio como el cargador o los auriculares.

Entonces desde luego que comprar un móvil reacondicionado es una muy buena opción, especialmente si deseas ahorrar un poco de dinero al comprar un modelo muy bueno por un precio de oferta.

Ahora, no todos los móviles reacondicionados funcionan tan geniales. Es cierto, algunos fallan. Pero la verdad es que son realmente muy pocos, apenas un porcentaje muy bajo. Sucede con los celulares nuevos, y por lo tanto también puede suceder con un móvil reacondicionado.

Sin embargo, hay una diferencia que es clave. El móvil reacondicionado es un teléfono celular que ya tuvo un defecto de fábrica. El fabricante lo repara, no sólo para recuperar su inversión y aminorar pérdidas, sino también para reivindicar el nombre y la reputación de su marca. Entonces los fabricantes se preocupan demasiado en que ese móvil reacondicionado no falle de nuevo, al menos no durante su tiempo útil estimado.

Entonces, sin importar si deseas comprar un iphone 11 o cualquier otro teléfono inteligente, te decimos que siempre son una buena opción, al menos si quieres ahorrar. Puedes comprar uno nuevo de fábrica y será casi lo mismo. Es cierto que un móvil reacondicionado no es exactamente un móvil nuevo, pero es mucho mejor que un móvil usado.

Solo te sugerimos que investigues bien el modelo que deseas comprar e incluso leas comentarios y opiniones de otros usuarios. También toma muy en cuenta la reputación del fabricante o en todo caso del minorista que lo ofrece.