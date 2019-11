Los padres del colegio Castelao de Navia en Vigo demandarán a la Jefatura Territorial de Educación de la Xunta en Vigo

Este jueves se mantuvo una reunión transcendental en el colegio Alfonso Daniel Rodríguez Castelao de la parroquia de Navia en Vigo, donde los padres de los alumnos tenían que decidir los pasos a seguir para reclamar lo que para ellos es de justicia, que sus hijos pudieran ir a un instituto cerca de sus casas, y no a Valadares, que se encuentra a diez kilómetros.

CONSIDERAN QUE LA ADSCRIPCIÓN DE SUS HIJOS AL INSTITUTO DE VALADARES NO ES LEGAL Y QUE NO FUE PUBLICADA DE FORMA LEGAL, COMO ESTABLECE LA LEY

Los responsables de educación en Vigo comunicaron de forma verbal en el año 2016, y durante el periodo de matrícula escolar, a los padres de los alumnos de éste centro que éstos dejaban de estar adscritos al instituto Alexandre Bóveda en Coia, al lado de sus casas, para estar adscritos a uno a diez kilómetros, el instituto de Valadares.

La asociación de padres del colegio Castelao han solicitado, con fecha 31 de mayo del año en curso, y por escrito, a la Jefe Territorial de Educación, Cesar Pérez Ares, la documentación de la adscripción de sus hijos al instituto de Valadares, no siéndoles entregada la misma hasta la fecha, y no teniendo acceso a la misma ya quy no fue publicada por ningún organismo oficial, y no hay resolución alguna publicada ni expuesta.

Hasta la fecha se desconocen el procedimiento que se e llevó a cabo para hacer esta adscripción, ya que en ningún momento fue tramitada conforme a la legislación vigente, y no se siguieron los trámites preceptivos que la normativa establece.

Desde el AMPA del colegio manifiestan que fue una decisión arbitraria y personal de la Jefatura Territorial de educación tomada durante el transcurso del periodo de admisión de matrícula entre marzo y abril do 2016.

“Esta adscripción fue llevada a la práctica de manera totalmente irregular y por consiguiente la consideran ilegal”.

TRANSCURRIDOS SEIS MESES DESDE LA SOLICITUD DE LA DOCUMENTACIÓN LOS PADRES EMPRENDERÁN ACCIONES JUDICIALES CONTRA LA JEFATURA TERRITORIAL DE EDUCACIÓN

El 31 de noviembre habrán transcurrido seis meses desde que el AMPA del colegio solicitó la documentación de la adscripción de sus hijos al instituto de Valadares, y transcurrido ese plazo y de no serle entregado la documentación que acredite de manera legal la adscripción de sus hijos al instituto de Valadares emprenderán acciones judiciales contra los responsables de esta adscripción y de quienes la llevaron a cabo sin respetar los cauces legales.

ES HORA DE QUE LA JUSTICIA TOME CARTAS EN EL ASUNTO

Tras varios años solicitando una adscripción justa y una zonificación escolar acorde a la realidad escolar de la ciudad que trate en igualdad de condiciones a todos los niños, y al no haber obtenido una respuesta por parte de los responsables de educación, que a mayores lano aportan la documentación que acredita la adscripción legal de los niños a un instituto a más de diez kilómetros, los padres han decidido que sea la justicia la que reclame esa documentación y que derima responsabilidades sobre los daños y perjuicios causados a las familias.