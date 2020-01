Los policías abandonan JUSAPOL y vuelven a los sindicatos tradicionales

Los policías abandonan JUSAPOL ante los últimos movimientos de sus brazos políticos JUPOL y JUCIL, la sensación de faltar a los principios básicos de la creación de este gran movimiento que aglutina a policías nacionales y guardias civiles, ha provocado, como ha podido constatar este medio, numerosas bajas entre sus afiliados para regresar a los sindicatos tradicionales, como nos confirman representantes en nuestra comunidad de SUP y UFP.

El sentimiento de traición a los principios de su creación el motivo de las bajas

JUSAPOL nació como un movimiento de presión asindical y apolítico para lograr la llamada justicia salarial policial, una merecida equiparación por lo que todo policía cobre el mismo sueldo por hacer el mismo trabajo, y donde policías nacionales y guardias civiles se unieron por un mismo objetivo, la equiparación salarial con policías autonómicas, bajo la promesa de que jamás se constituirían sindicato policial.

Un movimiento al se unieron la mayoría de los comités de todos los sindicatos policiales a nivel nacional, poniendo sus recursos para lograr financiación para acudir a las manifestaciones por todo territorio nacional y conseguir las firmas necesarias para intentar conseguir una Iniciativa Legislativa que finalizara en la equiparación salarial, muestra de ello la vivimos en las puertas de las comisarías gallegas, donde pudimos ver a los líderes de SUP, UFP y CEP acompañar a los líderes en del movimiento JUSAPOL en ese momento para reunir las firmas necesarias.

Lejos de cumplir su promesa nació JUPOL y JUCIL, sindicato policial y asociación de guardias civiles bajo el paraguas de JUSAPOL

Pero llegó la firma de un acuerdo histórico entre sindicatos y administración que ya ha llevado 380€ más al bolsillo de los policías y guardias civiles todos los meses, y con un tercer tramo en camino este 2020 -otros 180€- y una ley de retribuciones que asegura en el tiempo la equiparación salarial.

Y lejos de cumplir su promesa asindical nació JUPOL y JUCIL, sindicato policial y asociación de guardias civiles bajo el paraguas de JUSAPOL, nacieron, como recordó recientemente el creador de JUSAPOL Natan Espinosa: “JUPOL se creó solamente como herramienta de presión. Se presentó a las elecciones con un código ético y un programa electoral y una vez votado… No cumplen su programa. Cambian su código ético”, donde prometieron que nunca habría liberaciones sindicales y sus dirigentes no podrían acceder a puestos en embajadas ni lograr ascensos para que nunca se malinterpretara como logro de su posición sindical.

Consiguieron con JUPOL ser el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional y declaró un conflicto colectivo a la administración un poco atípico, ya que lejos de romper relaciones con la administración para presionar para conseguir el fin perseguido siguió con las mismas relaciones y sin que la administración haya movido ficha hacia los intereses perseguidos, tal vez por qué la equiparación salarial ya estaba firmada y toda posición radical de fuerza no tenía sentido.

⚁ Cambian su código ético Conclusión: Si hay prebendas y no hay presión ADIOS a la #EquiparacionYa pic.twitter.com/1hZrxsiIPq — Natán Espinosa (@NatanEspinosa2) January 14, 2020

Pero llegaron los cambios a JUPOL, con poco más del 1% del voto de sus afiliados cambian su código ético, ya pueden liberarse, ir a embajadas y ascender

Pero llegaron los cambios a JUPOL, con poco más del 1% del voto de sus afiliados cambian su código ético, ya pueden liberarse, ir a embajadas y ascender, lo que criticaban a los sindicatos tradicionales y a la casta ya llegó a su casa, y las explicaciones a los que llamaban traidores y justificaban, y con razón, que para dar servicio a sus afiliados y atenderlos eran necesarias las liberaciones para abrir las sedes y trabajar para ellos, que tenían el mismo derecho a ascender y a una carrera policial o a dar un giro a su vida y acceder a una embajada como el resto de policías pasaba de estar injustificado a tener todo el sentido del mundo.

Los policías regresan a los sindicatos tradicionales y nadie les llama traidores

Tras el apoyo a campañas publicitarias en empresas cerveceras donde figuran los nombres de policías nacionales caídos en acto de servicio, el desplante a asociaciones de jubilados de policías y guardias civiles y cambios en códigos éticos que reconocían todo aquello que criticaban de los sindicatos tradicionales dan pié a que los policías se pregunten ¿a qué sindicato afiliarme?, una repuesta fácil de contestar y a la que todo policía veterano da la misma respuesta afíliate al sindicato que funciona en tú comisaría y que te puede sacar de un apuro, y ahí es donde entran los sindicatos tradicionales los cuales nos confirman el aluvión de altas en sus sindicatos de policías llegados de JUPOL como las que se están llevando a cabo en el SUP y UFP.

Noticias Vigo habla con Carlos Rodríguez, secretario provincial de la UFP en Pontevedra y máximo responsable del comité más grande de este sindicato en la comunidad gallega

Carlos Rodríguez es un sindicalista de vocación, destinado en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Pontevedra, y hablamos con él después de haber trabajado toda la noche en un coche patrulla por la ciudad del Lérez, ya que no está liberado y deja esa opción a otros compañeros que llevan la gestión administrativa del día a día de su comité, y al que agradecemos que nos atienda y nos responda a las preguntas que todo el mundo quiere saber y que pocos quieren contestar dentro del mundo sindical policial.

¿Por qué se firmó el acuerdo de equiparación salarial por parte de los sindicatos y por qué se les criticó tanto?

Por que era nuestra responsabilidad hacia nuestros afiliados y sus familias, un representante sindical a la hora de negociar los intereses de sus afiliados no puede ser intransigente, ante todo tiene que intentar conseguir lo máximo que pueda siendo consciente que sus peticiones iniciales siempre son rebajadas en la mesa de negociación, asi pues la postura de todo o nada no conduce a nada y siempre es mejor conseguir algo que no conseguir nada y dejar las puertas abiertas a seguir reivindicando.

Los derechos nunca se consiguen de golpe si no paso a paso y la cualidad principal de un representante es ser responsable para no dejar a los suyos y sus familias con las manos vacías.

En el caso de la subida salarial pueden ser criticables las estrategias y formas empleadas pero lo que el tiempo ha demostrado es que a día de hoy si no se hubiera negociado otros colectivos hubieran llevado la subida con la que ahora contamos. Otra cosa es que hay que seguir negociando y reivindicando las mejoras que se han quedado por el camino, pero cada día es un paso hacia adelante, hay que ir luchando porque nadie da nada por nada.

¿Por qué algunos sólo hablan de equiparación, no hay más problemas en un colectivo tan grande como el de la Policía Nacional?

Así mismo, hay vida más allá de la equiparación salarial, aunque es un punto muy importante, ni mucho menos es el único , el día a día en los puestos de trabajo, los derechos sociales , la mejora en la calidad de los puestos de trabajo y su desempeño, así como la lucha contra la prevención de los riesgos laborales son un caballo de batalla diario e importantísimo que incomprensiblemente el “nuevo sindicalismo” ha dejado abandonado y que le está pasando en las plantillas una sería factura. No se puede venir a derribar el edificio en el que todos trabajábamos y una vez en escombros mirar para otro lado y desentenderse, porque destruir es muy fácil pero construir es un trabajo lento, tedioso y muy sacrificado que los que se dedican a destruir nunca acaban haciendo.

¿Cual es su opinión personal del acuerdo de equiparación?

Se firmó un acuerdo que el primer año supuso una subida de 203 euros mensuales en el bolsillo de todos los policías, en el año 2019 se incrementó el segundo tramo que supuso 178€ más mensuales, y el tercer tramo rondará de media otros 180€, lo que sería más de 560€ en total, y todo ello, y si el gobierno cumple, amparado con un marco legislativo que a partir de 2020 garantizaría la equiparación salarial, que si no se lleva a término no es por culpa de los sindicatos, si no que el gobierno no cumple con lo pactado, una muestra de ello es la auditoría con la que ya no estamos conformes, pero de cumplir ese marco legislativo pactado con el exministro Zoido garantizaría la equiparación más que cualquier iniciativa legislativa en marcha ya tachada por el gobierno actual como no ajustada a derecho en su mayor parte.

¿Cómo recibe a los compañeros que regresan a su comité después de haberse ido buscando otra opción sindical?

Nunca con la palabra traidor en la boca y siempre con los brazos abiertos, son mis compañeros con los que me la juego en la calle, el respeto y el compromiso de trabajo y más trabajo en la lucha de sus intereses sociolaborales va implícito en el comité que dirijo, y me enorgullece el equipo humano que me acompaña en este proyecto, son más que unas siglas, es una manera de entender el sindicalismo al servicio de los compañeros.

Agradecemos a Carlos Rodríguez su atención y desde Noticias Vigo reafirmamos nuestro compromiso a seguir informando.