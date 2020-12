Los policías nacionales de la provincia de Pontevedra se plantan ante la administración

La Unión Federal de Policía de Pontevedra –UFP– organización sindical representativa de los agentes de la Policía Nacional hace pública la rotura de cualquier tipo de negociación o grupo de trabajo con los representantes políticos y policiales del Gobierno de España en la provincia de Pontevedra.

La Unión Federal de Policía de Pontevedra se significó estos últimos años como la organización sindical policial “más peleona”, intentando conseguir mejorar las condiciones laborales y de medios de los agente policiales para que estos redundaran en la seguridad de los ciudadanos.

Tras numerosas reuniones de trabajo con los máximos jefes policiales, representantes del Gobierno de España y de los principales partidos de la oposición, los agentes recibieron el beneplácito y apoyo de todos los partidos políticos a muchas de estas iniciativas, eso sí, cuando estaban en la oposición reclamaban que eran de justicia y necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos, ahora que son el Gobierno de España hacen oídos sordos y se olvidan de sus compromisos.

Pero la realidad es la misma de siempre, Pontevedra se ha quedado sin su Unidad de Prevención y Reacción UPR por que el Gobierno de España así lo ha dicho, Redondela se ha quedado sin su comisaría de distrito por que el Gobierno de España así lo ha dicho, pero eso sí, ahora dicen no cuando antes decían sí.

“No puede ser que los máximos responsables policiales de la provincia de Pontevedra no soliciten al Gobierno central la creación de unas unidades policiales que aumentarían su plantilla policial y garantizarían una mayor presencia policial en las calles, lo que significa más seguridad para nuestros ciudadanos, por el contrario vemos la creación de nuevos grupos de investigación para luchar contra los robos sin que las plantillas aumenten en número, y es que señores, uno más uno son dos, si tienes los mismos agentes y creas nuevos grupos se los restas a otros grupos policiales igual de necesarios“.

El sindicato policial toma esta decisión tras numerosas reuniones trimestrales llevadas a cabo los últimos años con los máximos responsables policiales, donde se les reclaman ropa para agentes que la necesitan para trabajar, es el caso de policías de Vilagarcía de Arousa; ordenadores y vehículos de paisano para policías de grupos de investigación, que siguen saliendo a la calle en coches de la edad de piedra de más de veinte años, y con carencias mecánicas más que evidentes, o algo tan imprescindible como, que todos los agentes tengan un chaleco antibalas de dotación personal y guantes especiales anticorte, y que la única respuesta obtenida que es están solicitados, nos hace pensar que o bien las empresas de transporte no funcionan, que la seguridad de los agentes no interesa, o lo que es peor, que no es rentable invertir en medios que redunden en la seguridad de los policías y de los ciudadanos, algo muy egoísta por parte de quienes nos gobiernan y que se sienten muy seguros viajando en coches blindados y con numerosos escoltas a su alrededor.

“Ese sentimiento de seguridad es el que persigue este sindicato policial, un sentimiento al que todo ciudadano tiene derecho, por eso desde el día de hoy la UFP no va a trasladar a esos jefes policiales un ciento de preguntas en esas reuniones que queden en el tiempo sin solución, ni van a acudir como palmeros a sacarse la foto con los máximos responsables de un Gobierno inmóvil”.

La Unión Federal de Policía está para trabajar y mejorar las cosas, para ayudar y reclamar los medios policiales necesarios para el desempeño de la labor policial, pero basta ya de palmaditas reunión tras reunión, hacen falta cambios.

Las comisarías de la provincia de Pontevedra necesitan una actualización de los catálogos de puestos de trabajo que garanticen sus grupos de trabajo a pleno rendimiento, Pontevedra necesita una unidad UPR y una comisaría del siglo XXI, Vigo necesita una tercera comisaría de Distrito en Redondela, una unidad de Guías Caninos y una brigada móvil con dependencias propias en la nueva estación del AVE. Pero por encima de todo, los policías necesitan que se les dote de ropa, chalecos antibalas, vehículos y ordenadores para trabajar.