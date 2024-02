Los Premios Martín Códax de la música lanzan su 11ª edición con el apoyo de la Xunta de Galicia

Santiago de Compostela, 14 de febrero de 2024

La asociación Músicas Ao Vivo anunció hoy la puesta en marcha de la 11ª edición de los Premios Martín Códax de la Música, para la que vuelve a contar con el apoyo económico de la Xunta, entre otras entidades. Desde el próximo lunes día 19 de febrero hasta el 10 de marzo permanecerá abierto el período de inscripción de propuestas para las 15 categorías convocadas. La entrega de los galardones tendrá lugar el 15 de mayo en una gala que se celebrará en el Pazo de la Cultura de Pontevedra.

La gran novedad de esta edición es el cambio en el proceso de votaciones, que se abrirá al público general en la segunda vuelta. En el recuento final, se establecerá una regla de baremación en la que el 50% corresponderá a la votación del público y la otra mitad a los votos de las socias y socios de Músicas Ao Vivo.

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, participó hoy en el acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Sónar de Santiago de Compostela y al que también acudieron el resto de entidades y empresas colaboradoras.

En su intervención, Jacobo Sutil expresó el “compromiso de apoyo por parte de la Xunta a la música que se hace actualmente en Galicia, a sus intérpretes, compositores y, también, a toda la industria que está detrás”. En este sentido, recordó el dato de los 227 M€ en el que se cifra el impacto económico de la actividad musical en nuestra Comunidad, para poner en valor a importancia del sector también más allá del plano puramente artístico.

Asimismo, se refirió a los palmarés de las anteriores diez ediciones de estos premios como “un magnífico escaparate de la música gallega, de su calidad y variedad”. “Todos los proyectos galardonados reúnen ya un material documental de primera orden, que habla de nuestra música en presente pero que queda inscrita y reconocida para el futuro”, añadió.

Premios Organistrum, Honorífico y Artista Emergente

Además de los reconocimientos a las 15 categorías musicales que se convocan, en los 11º Martín Códax se volverán a entregar los tres premios Organistrum, que destacan anualmente una Sala, un Festival y un Espacio de Comunicación Musical, galardón este último que en la anterior edición recayó en la marca de promoción internacional de la música gallega GalicianTunes, promovida desde la Xunta de Galicia como plataforma conjunta de las instituciones, empresas y asociaciones profesionales del sector musical en Galicia.

En esta edición se mantendrá el premio al mejor proyecto de Artista Emergente, categoría extraordinaria instaurada en 2022 para proyectar y potenciar proyectos de nueva creación, que no lleven en activo más de tres años, que no habían editado más de un disco y no fuera premiados o finalistas en ediciones anteriores. Para inscribir la candidatura en esta categoría extraordinaria es preciso hacerlo también en alguna de las 15 categorías musicales. En 2002 fue reconocida con este galardón a cantante Antía Muíño y en 2023, el compositor y pianista Sergio de Miguel.

El 24 de abril se conocerá el nombre del Premio Honorífico 2024, con el que cada año a junta directiva de Músicas Ao Vivo distingue una persona vinculada al sector musical con una trayectoria referente para las nuevas generaciones, y que recogieron ya nombres imprescindibles para entender nuestra música como Luz Casal, Fuxan Os Ventos, María Manuela o Dorothé Schubarth.

Jurado profesional en la primera fase

Antes de abrir las votaciones al público y a las socias y socios de Músicas Ao Vivo, será un jurado profesional, con representantes del ámbito de la formación musical, de la industria musical, de la comunicación y de la comunidad artística quien valore las candidaturas en una primera fase seleccionando tres finalistas por categoría. El mismo jurado se encargará de decidir las tres propuestas finalistas de los premios Organistrum y de la categoría extraordinaria Artista Emergente.

En total, el certamen les dará visibilidad a 48 proyectos musicales, tres iniciativas de la industria y reconocerá una carrera, en un certamen en el que participa anualmente un promedio de 400 proyectos desde su nacimiento.