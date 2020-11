Los productos más destacados que puedes encontrar en cualquier herboristería

Las herboristerías son comercios donde podemos encontrar todo tipo de productos naturales, que pueden ayudarnos en gran medida sobre muchos aspectos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Se trata, sin duda, de una opción de compra natural donde se priorizan los productos de origen natural, extraídos mediante procesos mecánicos y no químicos y que nos pueden ayudar a conseguir un estilo de vida más saludable.

Desde cuestiones dietéticas, hasta esencias florales y aceites naturales, en las herboristerías podemos acceder a un catálogo de productos de lo más completo y de calidad. A través de estas tiendas se nos presentan una serie de productos que se convierten en una opción saludable y con múltiples beneficios para nuestra salud.

Por esto, en el día de hoy hemos querido reflexionar acerca de cuáles son los productos más destacados que cualquiera de nosotros podríamos encontrar en una herboristería, profundizando en sus usos y beneficios para que todo el mundo pueda conocer las grandes ventajas de comprar en una herboristería.

Flores de Bach

Las Flores de Bach son uno de los artículos más solicitados y buscados en cualquier herboristería. Son un conjunto de esencias naturales provenientes de distintos tipos de flores que normalmente sirven como una especie de calmante natural. Estas flores de Bach puede ayudar a algunas personas a sobrellevar situaciones emocionales complejas de estrés, depresión o ansiedad, entre otros aspectos.

Clorito de sodio

El Clorito de Sodio es un compuesto químico muy popular al que se le pueden dar diversos usos. El más reconocido uso de este compuesto sería el de proporcionar una acción blanqueadora en ropa o textiles, aunque también está muy extendido su uso en relación con la potabilización de agua. Sea como sea, si estáis buscando una tienda donde conseguirlo, nuestra recomendación es comprarlo en Món Natura, un herbolario de confianza con unos precios totalmente asequibles.

Alimentos ecológicos

Otra de las grandes apuestas de las herboristerías por una vida más sana y saludables es el catálogo de alimentos ecológicos. Normalmente, este tipo de alimentos nos sirven para ingerir comida de alta calidad, natural y con un sabor normalmente más potente que el que podemos encontrar en supermercados. Los alimentos ecológicos a la venta en una herboristería son una estupenda forma de empezar a comer más sano y sabroso de una forma sencilla y barata.

Aceites puros y esenciales

Los aceites puros y esenciales son uno de los best sellers de cualquier herboristería. Aceite de coco virgen, aceite de cannabis, aceite de lino, aceite de sésamo… se trata de una gama de aceites naturales extraídos sin procedimientos químicos que nos ofrecen la posibilidad de conseguir un producto de alta calidad con una gran cantidad de beneficios. Ya sea aceite de oliva, de coco o de sésamo, los aceites puros son una estupenda forma de hidratar nuestro cuerpo por fuera y por dentro.

Además de servirnos, entre otras cosas, para el cuidado de nuestra piel o nuestro cabello, también podemos introducirlos en nuestras elaboraciones y comidas para ingerir una grasa natural y saludable que será perfecta para el buen funcionamiento de nuestro organismo.

Miel y derivados

La miel es uno de esos productos de culto que podemos encontrar en cientos de herboristerías y que, junto con sus derivados, nos da muchísimo juego. La propia miel se puede utilizar como un edulcorante natural para preparar todo tipo de postres y también platos salados, además de ser un estupendo aliado para potenciar las defensas de nuestro sistema inmune.

Además, en todas las herboristerías debería haber una selección de diferentes tipos de mieles (miel de eucalipto, miel de romero, de manuka o miel de azahar) que cuentan con usos más específicos en nuestro cuerpo. Por otra parte, sus derivados apícolas como la jalea real o el polen de abeja, dos productos increíblemente interesantes en cuanto a su valor nutricional, se suelen utilizar por su gran aporte de vitaminas y minerales.

Aminoácidos esenciales

Los catálogos de las herboristerías también son conocidos por incluir todo tipo de aminoácidos esenciales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. En este sentido, se puede encontrar desde el clásico triptófano, ideal para personas que, por ejemplo, estén buscando dejar de fumar, la taurina, perfecta para un aporte extra de energía o la L-Carnitina, muy utilizada para potenciar los efectos de los entrenamientos deportivos.

Cosmética natural

La cosmética natural es otra de las secciones más buscadas dentro de una herboristería. Una cosmética saludable, sin químicos y que potencia al máximo las propiedades de nuestra piel y nuestro pelo sin dejar un rastro de elementos que, finalmente, no terminan por ser buenos para nuestro organismo. Una cosmética basada en los grandes beneficios de las plantas que es especialmente útil además para aquellas personas con la piel muy sensible o que, simplemente, no quieren utilizar productos sintéticos sobre su cuerpo.

Hasta aquí nuestra selección de los productos más destacados que podemos encontrar en cualquier herboristería, una opción natural y saludable que nos ayuda a consumir productos de manera más consciente a través de la cual podemos lograr muchísimos beneficios directos e indirectos para nuestro cuerpo.